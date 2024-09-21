Giriş Tarihi: 21.09.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
14:15
Şarkıcı Metin Arolat'ın cenazesini teslim alan ablası gözyaşlarına boğuldu! Metin Arolat'ın cenaze töreninin detayları da belli oldu!
Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat sahnede şarkı söylediği anlarda fenalaşarak yere yığılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen sanatçı kurtarılamamıştı. 52 yaşında hayata veda eden Metin Arolat'ın ölümü sevenlerini ve sanatçı dostlarını yasa boğdu. Şarkıcı Metin Arolat'ın cenazesini Adli Tıp Kurumundan ablası Fatoş Alkan teslim aldı. Metin Arolat'ın acılı ablası basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparken gözyaşlarına boğuldu. Cenaze töreninin detayları da belli olan Metin Arolat İzmir'de defnedilecek...