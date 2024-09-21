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Haberler Galeri Şarkıcı Metin Arolat'ın cenazesini teslim alan ablası gözyaşlarına boğuldu! Metin Arolat'ın cenaze töreninin detayları da belli oldu!
Giriş Tarihi: 21.09.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 14:15

Şarkıcı Metin Arolat'ın cenazesini teslim alan ablası gözyaşlarına boğuldu! Metin Arolat'ın cenaze töreninin detayları da belli oldu!

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat sahnede şarkı söylediği anlarda fenalaşarak yere yığılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen sanatçı kurtarılamamıştı. 52 yaşında hayata veda eden Metin Arolat'ın ölümü sevenlerini ve sanatçı dostlarını yasa boğdu. Şarkıcı Metin Arolat'ın cenazesini Adli Tıp Kurumundan ablası Fatoş Alkan teslim aldı. Metin Arolat'ın acılı ablası basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparken gözyaşlarına boğuldu. Cenaze töreninin detayları da belli olan Metin Arolat İzmir'de defnedilecek...

Şarkıcı Metin Arolat’ın cenazesini teslim alan ablası gözyaşlarına boğuldu! Metin Arolat’ın cenaze töreninin detayları da belli oldu!

90'ların en sevilen şarkılarından "Dert Değil" ile gönülleri fetheden ünlü şarkıcı ve reklam - klip yönetmeni Metin Arolat geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayata gözlerini yumdu.

Şarkıcı Metin Arolat’ın cenazesini teslim alan ablası gözyaşlarına boğuldu! Metin Arolat’ın cenaze töreninin detayları da belli oldu!

Metin Arolat sahnede şarkı söylediği anlarda fenalaşarak yere yığılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen sanatçı kurtarılamamıştı. 52 yaşında şarkıcı Metin Arolat'ın cenazesini Adli Tıp Kurumundan ablası Fatoş Alkan teslim aldı.

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Şarkıcı Metin Arolat’ın cenazesini teslim alan ablası gözyaşlarına boğuldu! Metin Arolat’ın cenaze töreninin detayları da belli oldu!

Metin Arolat'ın acılı ablası basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparken gözyaşlarına boğuldu.

Şarkıcı Metin Arolat’ın cenazesini teslim alan ablası gözyaşlarına boğuldu! Metin Arolat’ın cenaze töreninin detayları da belli oldu!

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"

Şarkıcı Metin Arolat’ın cenazesini teslim alan ablası gözyaşlarına boğuldu! Metin Arolat’ın cenaze töreninin detayları da belli oldu!

Dün gece Adli Tıp Kurumu'na getirilen Metin Arolat'ın cenazesi incelemenin ardından bugün Ablası Fatoş Alkan'a teslim edildi.

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