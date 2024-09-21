Metin Arolat'ın ölümünden önceki son röportaj görüntüleri
Ünlü şarkıcı Metin Arolat, ölümünden önce Armağan Çağlayan'a verdiği son röportajdan kesitleri sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşmıştı.
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