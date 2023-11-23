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Haberler Galeri Şarkıcı Petek Dinçöz’den Dilan Polat hakkında olay açıklamalar! Müşterileri nasıl çektiğini anlattı! ‘Ben böyle bir şey görmedim…’
Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 09:07

Şarkıcı Petek Dinçöz’den Dilan Polat hakkında olay açıklamalar! Müşterileri nasıl çektiğini anlattı! ‘Ben böyle bir şey görmedim…’

Sosyal medyada lüks hayatını paylaşan ve fenomen haline gelen Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde aralarında eşi Engin Polat, kardeşi Can Doğu, ablası Sıla Doğu'nun da olduğu 12 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Petek Dinçöz'den yıllar sonra gelen Dilan Polat itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Petek Dinçöz'ün Dilan Polat itirafı sosyal medyada kısa sürede trend oldu. Güzellik merkezi sahibi olan Dinçöz güzellik sektörüne girdiğinde Dilan Polat'ın kendisini aradığını söyledi ve aralarında geçen konuşmayı tek tek açıkladı. İşte Petek Dinçöz ile Dilan Polat arasında geçen o konuşmanın tüm detayları…

Şarkıcı Petek Dinçöz’den Dilan Polat hakkında olay açıklamalar! Müşterileri nasıl çektiğini anlattı! ‘Ben böyle bir şey görmedim…’

Petek Dinçöz, verdiği bir röportajda ise güzellik merkezi açtığında Dilan Polat'ın kendisini aradığını söyledi ve aralarında geçen telefon konuşmasını anlattı.

Şarkıcı Petek Dinçöz’den Dilan Polat hakkında olay açıklamalar! Müşterileri nasıl çektiğini anlattı! ‘Ben böyle bir şey görmedim…’

MagazinGündemi'nin haberine göre, güzellik merkezi açtığında kendisini Dilan Polat'ın aradığını itiraf eden Dinçöz, 'Beni o zaman Dilan Polat aradı, Hayırlı uğurlu olsun dedi' ifadelerini kullandı. Dinçöz'ün kendisini tanıyamadığını belirtmesi üzerine Polat'ın 'Dilan Polat ben, komşu olduk, hayırlı olsun' cevabını verdiğini dile getirdi.

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Şarkıcı Petek Dinçöz’den Dilan Polat hakkında olay açıklamalar! Müşterileri nasıl çektiğini anlattı! ‘Ben böyle bir şey görmedim…’

Dinçöz'ün Dilan Polat'ın müşterileri nasıl çektiğini sorması üzerine, Polat, '24 saat Instagramdan paylaşım yaparak çekeceksin hayatım' yanıtını vermiş.

Petek Dinçöz'ün Dilan Polat itirafı şaşırttı! "Beni aradı ve..." | Video

Şarkıcı Petek Dinçöz’den Dilan Polat hakkında olay açıklamalar! Müşterileri nasıl çektiğini anlattı! ‘Ben böyle bir şey görmedim…’

Petek Dinçöz, Dilan Polat haberlerine ise 'Güzellik merkezi açtım hala daha çalışanların sigortasını ödüyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir para, görüyorum haberlerde nasıl paralar kazanılmış. Böyle paralar yok.' yorumunu yaptı.

Şarkıcı Petek Dinçöz’den Dilan Polat hakkında olay açıklamalar! Müşterileri nasıl çektiğini anlattı! ‘Ben böyle bir şey görmedim…’

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