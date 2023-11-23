Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 09:07

Şarkıcı Petek Dinçöz’den Dilan Polat hakkında olay açıklamalar! Müşterileri nasıl çektiğini anlattı! ‘Ben böyle bir şey görmedim…’

Sosyal medyada lüks hayatını paylaşan ve fenomen haline gelen Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde aralarında eşi Engin Polat, kardeşi Can Doğu, ablası Sıla Doğu'nun da olduğu 12 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Petek Dinçöz'den yıllar sonra gelen Dilan Polat itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Petek Dinçöz'ün Dilan Polat itirafı sosyal medyada kısa sürede trend oldu. Güzellik merkezi sahibi olan Dinçöz güzellik sektörüne girdiğinde Dilan Polat'ın kendisini aradığını söyledi ve aralarında geçen konuşmayı tek tek açıkladı. İşte Petek Dinçöz ile Dilan Polat arasında geçen o konuşmanın tüm detayları…