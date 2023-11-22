Video Magazin Petek Dinçöz'ün Dilan Polat itirafı şaşırttı! "Beni aradı ve..." | Video
Petek Dinçöz'ün Dilan Polat itirafı şaşırttı!

Petek Dinçöz'ün Dilan Polat itirafı şaşırttı! "Beni aradı ve..." | Video

22.11.2023 | 14:41

Sosyal medyada lüks hayatını paylaşan ve fenomen haline gelen Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde aralarında eşi Engin Polat, kardeşi Can Doğu, ablası Sıla Doğu'nun da olduğu 12 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Petek Dinçöz'den yıllar sonra gelen Dilan Polat itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Petek Dinçöz'ün Dilan Polat itirafı sosyal medyada kısa sürede trend oldu. Güzellik merkezi sahibi olan Dinçöz güzellik sektörüne girdiğinde Dilan Polat'ın kendisini aradığını söyledi ve aralarında geçen konuşmayı tek tek açıkladı. İşte Petek Dinçöz ile Dilan Polat arasında geçen o konuşmanın tüm detayları…

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