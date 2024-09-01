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Haberler Galeri Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’in bahçede çalıştığı anları paylaştı! İşte Seda Sayan’ın Çağlar Ökten paylaşımı!
Giriş Tarihi: 01.09.2024 18:43 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 18:55

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’in bahçede çalıştığı anları paylaştı! İşte Seda Sayan’ın Çağlar Ökten paylaşımı!

Ünlü sanatçı Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'le sürpriz bir şekilde 24 Nisan 2020'de evlendi. İki yıldır evli olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten evliliklerini mutlu bir şekilde sürdürüyor. Sosyal medyayı sık kullanan Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'in 4 milyon dolarlık villalarında bahçede çalıştığı anları paylaştı. İşte Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'li o paylaşımı!

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’in bahçede çalıştığı anları paylaştı! İşte Seda Sayan’ın Çağlar Ökten paylaşımı!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan meslektaşı Çağlar Ökten'le 24 Nisan'da evlendi. 10 aydır evliliklerini sürdüren Seda Sayan ve Çağlar Ökten, 4 milyon dolara yeni bir ev satın aldı.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’in bahçede çalıştığı anları paylaştı! İşte Seda Sayan’ın Çağlar Ökten paylaşımı!

EVLERİNE GELDİLER

Bir süredir tatilde olan ünlü çift, evlerine geldi.

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Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’in bahçede çalıştığı anları paylaştı! İşte Seda Sayan’ın Çağlar Ökten paylaşımı!

EŞİNİN BAHÇEDE ÇALIŞTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Sosyal medyada sık paylaşım yapan Seda Sayan, eşinin bahçede çalıştığı anları paylaştı.

Seda Sayan Eşi Çağlar Ökten'in bahçede çalıştığı anları paylaştı! İşte Seda Sayan'ın Çağlar Ökten paylaşımı!

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’in bahçede çalıştığı anları paylaştı! İşte Seda Sayan’ın Çağlar Ökten paylaşımı!

"UYUYAN ADAMDAN NEFRET EDERİM…"

Sayan paylaşımının altına, "Uyuyan adamdan nefret ederim. Adam dediğin hafta sonunu eviyle ilgilenerek geçirir" notunu ekledi.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’in bahçede çalıştığı anları paylaştı! İşte Seda Sayan’ın Çağlar Ökten paylaşımı!

Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

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