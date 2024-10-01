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Haberler Galeri Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’le Berlin’de aşk pozu! Seda Sayan: Berlin’de aşk başkadır
Giriş Tarihi: 01.10.2024 21:33 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 21:33

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’le Berlin’de aşk pozu! Seda Sayan: Berlin’de aşk başkadır

Ünlü sanatçı Seda Sayan, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alıyor. Seda Sayan geçtiğimiz günlerde annesi Ayşe Ak Gürsaçar için Berlin'e gitti. Ünlü sanatçı Seda Sayan, kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan eşi Çağlar Ökten'le yepyeni bir paylaşım yaptı. Ünlü sanatçı paylaşımının altına 'Berlin'de aşk başkadır' notunu eklemeyi de unutmadı. İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı!

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’le Berlin’de aşk pozu! Seda Sayan: Berlin’de aşk başkadır

Seda Sayan meslektaşı Çağlar Ökten'le sürpriz bir şekilde 202 yılında mutluluğa 'evet' dedi. İki yılı aşkın evli olan çift, her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor.

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’le Berlin’de aşk pozu! Seda Sayan: Berlin’de aşk başkadır

TEDAVİ İÇİN BERLİN'İN YOLUNU TUTTU

Birlikte sık sık seyahat eden ünlü çift, bu kez Seda Sayan'ın annesinin sağlık sorunları nedeniyle Berlin'in yolunu tuttu.

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Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’le Berlin’de aşk pozu! Seda Sayan: Berlin’de aşk başkadır

EŞİNİ HİÇ YALNIZ BIRAKMIYOR

Ünlü sanatçıyı eşi bir an olsun yalnız bırakmadı.

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’le Berlin’de aşk pozu! Seda Sayan: Berlin’de aşk başkadır

AŞK DOLU PAYLAŞIM: BERLİN'DE AŞK BAŞKADIR

Seda Sayan eşiyle aşk dolu bir paylaşım yaptı. Sayan eşiyle fotoğrafının altına, "Berlin'de aşk başkadır" notunu eklemeyi de unutmadı.

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’le Berlin’de aşk pozu! Seda Sayan: Berlin’de aşk başkadır

Ünlü sanatçı Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'le sürpriz bir şekilde 24 Nisan 2020'de evlendi. İki yıldır evli olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten evliliklerini mutlu bir şekilde sürdürüyor.

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