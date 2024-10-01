Giriş Tarihi: 01.10.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
21:33
Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’le Berlin’de aşk pozu! Seda Sayan: Berlin’de aşk başkadır
Ünlü sanatçı Seda Sayan, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alıyor. Seda Sayan geçtiğimiz günlerde annesi Ayşe Ak Gürsaçar için Berlin'e gitti. Ünlü sanatçı Seda Sayan, kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan eşi Çağlar Ökten'le yepyeni bir paylaşım yaptı. Ünlü sanatçı paylaşımının altına 'Berlin'de aşk başkadır' notunu eklemeyi de unutmadı. İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı!