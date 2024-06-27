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Haberler Galeri Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan evleniyor mu?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 22:40 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 22:55

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan evleniyor mu?

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bir süredir ünlü oyuncu İlayda Alişan'la ilişki yaşıyor. Son olarak Ateş Kuşları dizisinde yer alan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'in aşkları doludizgin devam ediyor. Bugün bir etkinliğe katılan ünlü oyuncu İlayda Alişan, evlilik sorularına içtenlikle cevap verdi. Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan evleniyor mu? İşte o dikkat çeken cevap!

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan evleniyor mu?

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, bir süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan evleniyor mu?

ÜNLÜ OYUNCU GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Bugün bir etkinliğe katılan ünlü oyuncu Alişan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan evleniyor mu?

"KÜÇÜĞÜM DAHA…"

İlayda Alişan evlilik ile ilgili sorulan soruya, "Ben bu konularda konuşmayı sevmiyorum. Küçüğüm daha! Zaman gösterecek" dedi.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan evleniyor mu?

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan evleniyor mu?

"BÖYLE ŞEYLER KISMET"

Ayrıca ünlü oyuncu, "Şu an çok mutluyum. Böyle şeyler gerçekten kısmet. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan evleniyor mu?
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