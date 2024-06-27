Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan evleniyor mu?

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bir süredir ünlü oyuncu İlayda Alişan'la ilişki yaşıyor. Son olarak Ateş Kuşları dizisinde yer alan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'in aşkları doludizgin devam ediyor. Bugün bir etkinliğe katılan ünlü oyuncu İlayda Alişan, evlilik sorularına içtenlikle cevap verdi. Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan evleniyor mu? İşte o dikkat çeken cevap!