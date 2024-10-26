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Haberler Galeri Sevilen sanatçı Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu mutluluğa 'Evet' dedi! Nikah şahidi Oktay Kaynarca'nın sözleri herkesi güldürdü...
Giriş Tarihi: 26.10.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 10:11

Sevilen sanatçı Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu mutluluğa 'Evet' dedi! Nikah şahidi Oktay Kaynarca'nın sözleri herkesi güldürdü...

Altı yıldır birlikte olan Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu sade bir törenle dünyaevine girdi. Balıkesir Ayvalık'ta-aile fertleri ve yakın dostlarının şahitliğinde Nilşah Ağaoğlu ile bir ömür mutluluğa 'Evet' diyen Yavuz Bingöl "Çok sağ olun. Bizim aslında bugün en mutlu günümüz ama biliyorsunuz birkaç gün evvel TUSAŞ'ta o lanet saldırı oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. O yüzden biraz burup girdik. Dostlar arasında sakin, sade bir organizasyon yaptık."dedi. Nikah töreninde şahit Oktay Kaynarca'nın sözleri gülümsetti...

Sevilen sanatçı Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu mutluluğa ’Evet’ dedi! Nikah şahidi Oktay Kaynarca’nın sözleri herkesi güldürdü...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı plajında turistik bir otelde sanatçı Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile dünya evine girdi.

Sevilen sanatçı Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu mutluluğa ’Evet’ dedi! Nikah şahidi Oktay Kaynarca’nın sözleri herkesi güldürdü...

6 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu'nun nikah şahitlikleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan bulundu.

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Sevilen sanatçı Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu mutluluğa ’Evet’ dedi! Nikah şahidi Oktay Kaynarca’nın sözleri herkesi güldürdü...

Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu sade bir törenle dünyaevine girdi.

Sevilen sanatçı Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu mutluluğa ’Evet’ dedi! Nikah şahidi Oktay Kaynarca’nın sözleri herkesi güldürdü...
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Sevilen sanatçı Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu mutluluğa ’Evet’ dedi! Nikah şahidi Oktay Kaynarca’nın sözleri herkesi güldürdü...

Nilşah Ağaoğlu ile bir ömür mutluluğa 'Evet' diyen Yavuz Bingöl "Çok sağ olun. Bizim aslında bugün en mutlu günümüz ama biliyorsunuz birkaç gün evvel TUSAŞ'ta o lanet saldırı oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. O yüzden biraz burup girdik. Dostlar arasında sakin, sade bir organizasyon yaptık."dedi.

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