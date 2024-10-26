Giriş Tarihi: 26.10.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024
10:11
Sevilen sanatçı Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu mutluluğa 'Evet' dedi! Nikah şahidi Oktay Kaynarca'nın sözleri herkesi güldürdü...
Altı yıldır birlikte olan Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu sade bir törenle dünyaevine girdi. Balıkesir Ayvalık'ta-aile fertleri ve yakın dostlarının şahitliğinde Nilşah Ağaoğlu ile bir ömür mutluluğa 'Evet' diyen Yavuz Bingöl "Çok sağ olun. Bizim aslında bugün en mutlu günümüz ama biliyorsunuz birkaç gün evvel TUSAŞ'ta o lanet saldırı oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. O yüzden biraz burup girdik. Dostlar arasında sakin, sade bir organizasyon yaptık."dedi. Nikah töreninde şahit Oktay Kaynarca'nın sözleri gülümsetti...