Sevilen sanatçı Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu mutluluğa ’Evet’ dedi! Nikah şahidi Oktay Kaynarca’nın sözleri herkesi güldürdü...

Nilşah Ağaoğlu ile bir ömür mutluluğa 'Evet' diyen Yavuz Bingöl "Çok sağ olun. Bizim aslında bugün en mutlu günümüz ama biliyorsunuz birkaç gün evvel TUSAŞ'ta o lanet saldırı oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. O yüzden biraz burup girdik. Dostlar arasında sakin, sade bir organizasyon yaptık."dedi.