Nilşah Ağaoğlu ile evlenen Yavuz Bingöl'e babası İstiklal Madalyası taktı
Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile evlendi. Yavuz Bingöl'ün babası, Nilşah Ağaoğlu ile evlenen oğluna İstiklal Madalyası'nı taktı.
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