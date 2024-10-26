Video Yaşam Nilşah Ağaoğlu ile evlenen Yavuz Bingöl'e babası İstiklal Madalyası taktı
Nilşah Ağaoğlu ile evlenen Yavuz Bingöl'e babası İstiklal Madalyası taktı

Nilşah Ağaoğlu ile evlenen Yavuz Bingöl'e babası İstiklal Madalyası taktı

26.10.2024 | 10:02

Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile evlendi. Yavuz Bingöl'ün babası, Nilşah Ağaoğlu ile evlenen oğluna İstiklal Madalyası'nı taktı.

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