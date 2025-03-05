Giriş Tarihi: 05.03.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
15:03
Sihirli Annem'in Tuğçe'sinden sürpriz paylaşım! Damla Ersubaşı gelin olmuş gidiyor...
'Sihirli Annem' dizisinde 'Tuğçe' karakterine hayat veren Damla Ersubaşı, geçtiğimiz yıllarda eski eşiyle yaşadığı problemlerle magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Bu süreç boyunca pek çok kez gündeme gelen Ersubaşı, zor günlerin ardından son zamanlarda sakin bir hayat sürdürdüğü izlenimi veriyordu. Ancak eski oyuncunun son paylaştığı sosyal medya fotoğrafı, takipçilerini adeta şaşkına çevirdi. Ersubaşı, bu yeni paylaşımıyla herkesi merak içinde bırakırken, gözler tekrar ünlü oyuncunun özel hayatına çevrildi. İşte, Damla Ersubaşı'nın paylaştığı o kare!