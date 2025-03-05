Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sihirli Annem'in Tuğçe'sinden sürpriz paylaşım! Damla Ersubaşı gelin olmuş gidiyor...
Giriş Tarihi: 05.03.2025 15:01 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 15:03

Sihirli Annem'in Tuğçe'sinden sürpriz paylaşım! Damla Ersubaşı gelin olmuş gidiyor...

'Sihirli Annem' dizisinde 'Tuğçe' karakterine hayat veren Damla Ersubaşı, geçtiğimiz yıllarda eski eşiyle yaşadığı problemlerle magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Bu süreç boyunca pek çok kez gündeme gelen Ersubaşı, zor günlerin ardından son zamanlarda sakin bir hayat sürdürdüğü izlenimi veriyordu. Ancak eski oyuncunun son paylaştığı sosyal medya fotoğrafı, takipçilerini adeta şaşkına çevirdi. Ersubaşı, bu yeni paylaşımıyla herkesi merak içinde bırakırken, gözler tekrar ünlü oyuncunun özel hayatına çevrildi. İşte, Damla Ersubaşı'nın paylaştığı o kare!

Sihirli Annem’in Tuğçe’sinden sürpriz paylaşım! Damla Ersubaşı gelin olmuş gidiyor...

Damla Ersubaşı, 2000'li yıllarda televizyon ekranlarında yayınlanan Sihir Annem dizisinin Tuğçe karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

Sihirli Annem’in Tuğçe’sinden sürpriz paylaşım! Damla Ersubaşı gelin olmuş gidiyor...

Ersubaşı her ne kadar oyunculuk mesleğini sonlandırsa da özel hayatı ve soysal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sihirli Annem’in Tuğçe’sinden sürpriz paylaşım! Damla Ersubaşı gelin olmuş gidiyor...

Damla Ersubaşı son olarak bir ayrıl bir barış eski kocası Mustafa Can Keser ile yaşadığı polemiklerle dikkat çekmişti. Eski oyuncu, şiddet gördüğünü iddia ederek Mustafa Can Keser ile yollarını ayırmıştı.

Sihirli Annem’in Tuğçe’sinden sürpriz paylaşım! Damla Ersubaşı gelin olmuş gidiyor...

Son olarak Ersubaşı, sosyal medya hesabında çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Sihirli Annem’in Tuğçe’sinden sürpriz paylaşım! Damla Ersubaşı gelin olmuş gidiyor...

"1-2-3"

Instagram hesabında gelinlikli halini paylaşan Damla Ersubaşı, kısa sürede ilgi odağı oldu. Ersubaşı paylaşımına, "1-2-3" notunu düştü.