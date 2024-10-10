Sihirli Annem’in Çilek’i Zeynep Özkaya nişan hazırlıklarına başladı! Gizem Güven Zeynep Özkaya’nın o anlarını paylaştı!

Giriş Tarihi: 10.10.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024
19:51
Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinde Çilek karakterine hayata veren Zeynep Özkaya, geçtiğimiz aylarda bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldı. Doğum gününde Oğulcan Can'dan evlilik teklifi alan Zeynep Özkaya, nişan hazırlıklarına da başladı. Sihirli Annem'de ablası rolünü canlandıran Gizem Güven de Zeynep Özkaya'yı bu hazırlık sürecinde yalnız bırakmadı. İşte Zeynep Özkaya ve Gizem Güven'in nişan hazırlığı paylaşımı!