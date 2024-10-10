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Haberler Galeri Sihirli Annem’in Çilek’i Zeynep Özkaya nişan hazırlıklarına başladı! Gizem Güven Zeynep Özkaya’nın o anlarını paylaştı!
Giriş Tarihi: 10.10.2024 19:51 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 19:51

Sihirli Annem’in Çilek’i Zeynep Özkaya nişan hazırlıklarına başladı! Gizem Güven Zeynep Özkaya’nın o anlarını paylaştı!

Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinde Çilek karakterine hayata veren Zeynep Özkaya, geçtiğimiz aylarda bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldı. Doğum gününde Oğulcan Can'dan evlilik teklifi alan Zeynep Özkaya, nişan hazırlıklarına da başladı. Sihirli Annem'de ablası rolünü canlandıran Gizem Güven de Zeynep Özkaya'yı bu hazırlık sürecinde yalnız bırakmadı. İşte Zeynep Özkaya ve Gizem Güven'in nişan hazırlığı paylaşımı!

Sihirli Annem’in Çilek’i Zeynep Özkaya nişan hazırlıklarına başladı! Gizem Güven Zeynep Özkaya’nın o anlarını paylaştı!

Sihirli Annem'in Çilek'i olarak hafızalara kazınan Zeynep Özkaya bir süredir Oğulcan Can ile aşk yaşıyor. Zeynep Özkaya, arkadaşının doğum gününde sevgilisi Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldı.

Sihirli Annem’in Çilek’i Zeynep Özkaya nişan hazırlıklarına başladı! Gizem Güven Zeynep Özkaya’nın o anlarını paylaştı!

NİŞAN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Ünlü çiftin nişan hazırlıkları da hız kesmeden başladı.

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Sihirli Annem’in Çilek’i Zeynep Özkaya nişan hazırlıklarına başladı! Gizem Güven Zeynep Özkaya’nın o anlarını paylaştı!

HAZIRLIK SÜRECİNDE YALNIZ BIRAKMADI

Sihirli Annem'de ablası rolünü canlandıran Gizem Güven de Zeynep Özkaya'yı bu hazırlık sürecinde yalnız bırakmadı.

Sihirli Annem’in Çilek’i Zeynep Özkaya nişan hazırlıklarına başladı! Gizem Güven Zeynep Özkaya’nın o anlarını paylaştı!

KIYAFET ALIŞVERİŞİ!

Zeynep Özkaya, nişan için kıyafet alışverişine çıktı.

Sihirli Annem’in Çilek’i Zeynep Özkaya nişan hazırlıklarına başladı! Gizem Güven Zeynep Özkaya’nın o anlarını paylaştı!

"NİŞANLANIYOR ÇOK YAKINDA…"

Gizem Güven ise paylaşımında, "Biliyorsunuz ki balım Zeynep Özkaya nişanlanıyor çok yakında. Beraber elbise bakmaya geldik" notunu ekledi.

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