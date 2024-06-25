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Haberler Galeri Sinan Akçıl’ın kıskançlık açıklamasına eski eşi Burcu Kıratlı’dan cevap gecikmedi! Burcu Kıratlı: Biraz abartmış!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 21:11 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 22:31

Sinan Akçıl’ın kıskançlık açıklamasına eski eşi Burcu Kıratlı’dan cevap gecikmedi! Burcu Kıratlı: Biraz abartmış!

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, son dönemde Filistin'e verdiği destekle gündemde! Sinan Akçıl, Filistin'e verdiği desteğin yanı sıra geçtiğimiz gün eski eşi Burcu Kıratlı'yla ilgili 'aşırı kıskançtı' açıklamasıyla magazin gündeminde yer aldı. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Burcu Kıratlı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Burcu Kıratlı'nın eski eşi Sinan Akçıl'a verdiği o dikkat çekici cevap!

Sinan Akçıl’ın kıskançlık açıklamasına eski eşi Burcu Kıratlı’dan cevap gecikmedi! Burcu Kıratlı: Biraz abartmış!

31 Aralık 2018'de Amsterdam'daki Türk Büyükelçiliği'nde evlenen Burcu Kıratlı - Sinan Akçıl çifti, 2019 yılının eylül ayında tek celsede boşanmıştı.

Sinan Akçıl’ın kıskançlık açıklamasına eski eşi Burcu Kıratlı’dan cevap gecikmedi! Burcu Kıratlı: Biraz abartmış!

İKİNCİ KEZ BOŞANDILAR

İlişkilerine ikinci bir şans veren ünlü çift, ikinci kez evlenmiş ancak evliliklerini yürütemeyerek ikinci kez boşanmıştı.

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Sinan Akçıl’ın kıskançlık açıklamasına eski eşi Burcu Kıratlı’dan cevap gecikmedi! Burcu Kıratlı: Biraz abartmış!

SON DÖNEMDE YAPTIĞI AÇIKLAMALARLA GÜNDEME GELDİ

Filistin'e verdiği destekle bilinen Sinan Akçıl, son dönemde yaptığı açıklamalarla da gündeme geldi.

Sinan Akçıl’ın kıskançlık açıklamasına eski eşi Burcu Kıratlı’dan cevap gecikmedi! Burcu Kıratlı: Biraz abartmış!

ESKİ EŞTEN AKÇIL'A CEVAP GECİKMEDİ

Eski eşi Burcu Kıratlı hakkında, 'aşırı kıskançtı' diyen Akçıl'a cevap gecikmedi.

Sinan Akçıl’ın kıskançlık açıklamasına eski eşi Burcu Kıratlı’dan cevap gecikmedi! Burcu Kıratlı: Biraz abartmış!

"BİRAZ ABARTILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bir alışveriş merkezinde gazetecilerin denk geldiği Burcu Kıratlı, "Ben geçtiğimiz gün böyle bir açıklamaya denk geldim. Ancak biraz abartıldığını düşünüyorum, çünkü kıskançlığın tek taraflı bir şey değil. Hiç öyle bir şey yok! Karşılıklı bir şey zaten. Bir ilişkide kıskançlık yoksa o ilişki de yok demektir zaten. Bu kıskançlık üçüncü kişilerle alakalı değil, hiçbir zaman öyle özgüvensiz ilişkilerin içerisinde bulunmadım. Yine her zamanki gibi büyütüldüğünü düşünüyorum" dedi.

Sinan Akçıl'ın kıskançlık açıklamasına eski eş Burcu Kıratlı'dan cevap gecikmedi! Burcu Kıratlı: Biraz abartmış!

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