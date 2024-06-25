Sinan Akçıl’ın kıskançlık açıklamasına eski eşi Burcu Kıratlı’dan cevap gecikmedi! Burcu Kıratlı: Biraz abartmış!

"BİRAZ ABARTILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bir alışveriş merkezinde gazetecilerin denk geldiği Burcu Kıratlı, "Ben geçtiğimiz gün böyle bir açıklamaya denk geldim. Ancak biraz abartıldığını düşünüyorum, çünkü kıskançlığın tek taraflı bir şey değil. Hiç öyle bir şey yok! Karşılıklı bir şey zaten. Bir ilişkide kıskançlık yoksa o ilişki de yok demektir zaten. Bu kıskançlık üçüncü kişilerle alakalı değil, hiçbir zaman öyle özgüvensiz ilişkilerin içerisinde bulunmadım. Yine her zamanki gibi büyütüldüğünü düşünüyorum" dedi.

Sinan Akçıl'ın kıskançlık açıklamasına eski eş Burcu Kıratlı'dan cevap gecikmedi! Burcu Kıratlı: Biraz abartmış!