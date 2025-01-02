Giriş Tarihi: 02.01.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
20:24
SON DAKİKA! Arabesk müziğin büyük isminden acı haber: Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Arabesk müziğin öncü ve büyük isimlerinden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Adana'da dünyaya gelen Ferdi Tayfur şarkılarıyla ve kendine has müzik yorumuyla milyonların sevgisini kazanmış ve Türk müziğine damgasını vurmuştu.