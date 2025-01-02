SON DAKİKA! Arabesk müziğin büyük isminden acı haber: Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah AHaber canlı yayınında Ferdi Tayfur'un vefatıyla ilgili konuştu.

"TÜRKİYE'NİN DEĞERİ VE DEV ÇINARIYDI"

"Bir çınar daha göç etti dünyamızından. Türkiye'nin değeri ve dev çınarı kategorisindeydi. Çok üzüntü verici. Yerine bu özelliklerde kişiler de gelmiyor ama dünyanın kuralı bu. Hepimiz göçeceğiz. Tabiki sevenlerine büyük acı. Onun müziğiyle günlük hayatını ruh dünyasını müzikle renklendiren büyük bir kitle acı içerisinde. Ben de bu acıya katılıyorum. Başımız sağolsun diyorum."