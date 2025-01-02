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Haberler Galeri SON DAKİKA! Arabesk müziğin büyük isminden acı haber: Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 02.01.2025 20:13 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 20:24

SON DAKİKA! Arabesk müziğin büyük isminden acı haber: Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Arabesk müziğin öncü ve büyük isimlerinden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Adana'da dünyaya gelen Ferdi Tayfur şarkılarıyla ve kendine has müzik yorumuyla milyonların sevgisini kazanmış ve Türk müziğine damgasını vurmuştu.

SON DAKİKA! Arabesk müziğin büyük isminden acı haber: Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Antalya'da bir süredir tedavi gören Arabesk müziğinin öncü ve büyük isimlerinden sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! Arabesk müziğin büyük isminden acı haber: Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna götürülmüştü.

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SON DAKİKA! Arabesk müziğin büyük isminden acı haber: Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.

SON DAKİKA! Arabesk müziğin büyük isminden acı haber: Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti. 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'ya sevk edilen Tayfur, Medical tedaviye alınmış ve ameliyat edilmişti.

SON DAKİKA! Arabesk müziğin büyük isminden acı haber: Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah AHaber canlı yayınında Ferdi Tayfur'un vefatıyla ilgili konuştu.

"TÜRKİYE'NİN DEĞERİ VE DEV ÇINARIYDI"

"Bir çınar daha göç etti dünyamızından. Türkiye'nin değeri ve dev çınarı kategorisindeydi. Çok üzüntü verici. Yerine bu özelliklerde kişiler de gelmiyor ama dünyanın kuralı bu. Hepimiz göçeceğiz. Tabiki sevenlerine büyük acı. Onun müziğiyle günlük hayatını ruh dünyasını müzikle renklendiren büyük bir kitle acı içerisinde. Ben de bu acıya katılıyorum. Başımız sağolsun diyorum."

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