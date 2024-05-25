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Haberler Galeri SON DAKİKA: Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’sinden acı haber! 72 yaşındaki Fatma Karanfil kanser tedavisi görüyordu! Yaşam mücadelesi veriyor
Giriş Tarihi: 25.05.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 08:16

SON DAKİKA: Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’sinden acı haber! 72 yaşındaki Fatma Karanfil kanser tedavisi görüyordu! Yaşam mücadelesi veriyor

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Fatma Karanfil'den kötü haber geldi. Kanser tedavisi gören 72 yaşındaki oyuncu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor...

SON DAKİKA: Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’sinden acı haber! 72 yaşındaki Fatma Karanfil kanser tedavisi görüyordu! Yaşam mücadelesi veriyor

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi Türk televizyon tarihine damga vurmuştu.

SON DAKİKA: Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’sinden acı haber! 72 yaşındaki Fatma Karanfil kanser tedavisi görüyordu! Yaşam mücadelesi veriyor

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalara kazınan 72 yaşındaki usta oyuncu Fatma Karanfil'den sevenlerini üzen haber geldi.

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SON DAKİKA: Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’sinden acı haber! 72 yaşındaki Fatma Karanfil kanser tedavisi görüyordu! Yaşam mücadelesi veriyor

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR!

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalarda yer eden Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Karanfil'in yaşam savaşı verdiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’sinden acı haber! 72 yaşındaki Fatma Karanfil kanser tedavisi görüyordu! Yaşam mücadelesi veriyor

FATMA KARANFİL ENTÜBE EDİLDİ

4. evre kanser olan Karanfil tedavi gördüğü Florya'daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yoğun bakımda entübe edildi.

SON DAKİKA: Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’sinden acı haber! 72 yaşındaki Fatma Karanfil kanser tedavisi görüyordu! Yaşam mücadelesi veriyor

Kansere yakalanan Karanfil'in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenildi.

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