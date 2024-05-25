Giriş Tarihi: 25.05.2024 07:47
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
08:16
SON DAKİKA: Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’sinden acı haber! 72 yaşındaki Fatma Karanfil kanser tedavisi görüyordu! Yaşam mücadelesi veriyor
Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Fatma Karanfil'den kötü haber geldi. Kanser tedavisi gören 72 yaşındaki oyuncu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor...