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Haberler Galeri SON DAKİKA: Taha Duymaz'dan yeni haber var! Dilan Polat enkaz altındaki Taha Duymaz için seferber oldu!
Giriş Tarihi: 09.02.2023 13:44 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 13:44

SON DAKİKA: Taha Duymaz'dan yeni haber var! Dilan Polat enkaz altındaki Taha Duymaz için seferber oldu!

Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ı bulmak için Dilan Polat adeta seferber oldu. Depremin yıktığı kentlerden olan Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın akıbeti de sevenleri tarafından merak ediliyor. 1 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Taha Duymaz'ın altında kaldığı enkazın başına giden fenomen Dilan Polat "Taha" ya seslendi. An be an kurtarma çalışmalarından haber veren Dilan Polat paylaşımlarıyla yürek sızlattı. Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Taha Duymaz öldü mü, bulundu mu, yaşıyor mu? Dilan Polat son olarak sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın enkazında kaldığı binayı paylaşarak bilgi verdi. İşte fenomen Taha Duymaz hakkında gelen son bilgi...

SON DAKİKA: Taha Duymaz’dan yeni haber var! Dilan Polat enkaz altındaki Taha Duymaz için seferber oldu!

Hatay'da, yaşadığı köyde kendi imkanları ile sosyal medyada yemek videoları çekerek yayınlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan Taha Duymaz'ın yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte akrabalarının evinde enkaz altında kaldı. 1 milyon kişinin takip ettiği ve paylaşımlarıyla gönülleri fetheden Taha Duymaz'ın hayatta olup olmadığı merak konusu oldu.

SON DAKİKA: Taha Duymaz’dan yeni haber var! Dilan Polat enkaz altındaki Taha Duymaz için seferber oldu!

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kardeşinin ailesiyle birlikte göçük altında kaldığını paylaşmıştı. Peş peşe mesajlar yayınlayan Semiha, ağlayarak kardeşleri için yardım istemişti.

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SON DAKİKA: Taha Duymaz’dan yeni haber var! Dilan Polat enkaz altındaki Taha Duymaz için seferber oldu!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 şubat sabaha karşı saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. Saat 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldi. Büyük yıkımların olduğu iki depremin ardından kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

SON DAKİKA: Taha Duymaz’dan yeni haber var! Dilan Polat enkaz altındaki Taha Duymaz için seferber oldu!

Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'a ulaşabilmek ondan bir haber alabilmek için ailesi ve sevenleri adeta seferber oldu. Bu isimlerden biri de fenomen Dilan Polat'tı.

SON DAKİKA: Taha Duymaz’dan yeni haber var! Dilan Polat enkaz altındaki Taha Duymaz için seferber oldu!

Hatay'a giden Dilan Polat Taha Duymaz'ın altında kaldığı enkazın başına koştu. Polat, takipçilerinden Taha için yardım istedi.

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