Giriş Tarihi: 09.02.2023 13:44
Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
13:44
SON DAKİKA: Taha Duymaz'dan yeni haber var! Dilan Polat enkaz altındaki Taha Duymaz için seferber oldu!
Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ı bulmak için Dilan Polat adeta seferber oldu. Depremin yıktığı kentlerden olan Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın akıbeti de sevenleri tarafından merak ediliyor. 1 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Taha Duymaz'ın altında kaldığı enkazın başına giden fenomen Dilan Polat "Taha" ya seslendi. An be an kurtarma çalışmalarından haber veren Dilan Polat paylaşımlarıyla yürek sızlattı. Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Taha Duymaz öldü mü, bulundu mu, yaşıyor mu? Dilan Polat son olarak sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın enkazında kaldığı binayı paylaşarak bilgi verdi. İşte fenomen Taha Duymaz hakkında gelen son bilgi...