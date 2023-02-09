Taha Duymaz enkaz altında mı? Dilan Polat sosyal medya hesabından o görüntüyü paylaştı | Video

Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'dan yeni haber var! Türkiye Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve çevre illerde de büyük yıkımlara sebep olan deprem felaketi ile sarsıldı. Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. 1 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Taha Duymaz'ın sağlık durumu merak konusu olmuştu. Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Ablası Semiha Duymaz ile ilk günden itibaren iletişimde olan fenomen Dilan Polat da Taha Duymaz için yardım ve dua istemişti. Taha Duymaz öldü mü, bulundu mu, yaşıyor mu? Dilan Polat son olarak sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın enkazında kaldığı binayı paylaşarak bilgi verdi.