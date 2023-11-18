SON DAKİKA: Engin Polat’a yaralama davası! Tutuklanan Dilan Polat ile Engin Polat hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor...

Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 14 şüpheli tutuklanmıştı. 10 gün fazladır cezaevinde olan Engin Polat'ın hakkında bir de yaralama davası olduğu ortaya çıktı. Engin Polat'ın sahibi olduğu güzellik merkezinde Şeyma E. adlı bir kadının bölgesel zayıflama işlemi yaptırıp bacağında 1. derece yanık oluşmasıyla davacı olduğu öğrenildi. Mağdur kadın Engin Polat ve uygulamayı yapan çalışan hakkında "taksirle yaralama" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.