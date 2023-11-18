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Haberler Galeri SON DAKİKA: Engin Polat'a yaralama davası! Tutuklanan Dilan Polat ile Engin Polat hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor...
Giriş Tarihi: 18.11.2023 08:03 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 08:07

SON DAKİKA: Engin Polat'a yaralama davası! Tutuklanan Dilan Polat ile Engin Polat hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor...

Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 14 şüpheli tutuklanmıştı. 10 gün fazladır cezaevinde olan Engin Polat'ın hakkında bir de yaralama davası olduğu ortaya çıktı. Engin Polat'ın sahibi olduğu güzellik merkezinde Şeyma E. adlı bir kadının bölgesel zayıflama işlemi yaptırıp bacağında 1. derece yanık oluşmasıyla davacı olduğu öğrenildi. Mağdur kadın Engin Polat ve uygulamayı yapan çalışan hakkında "taksirle yaralama" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

ARZU KAYA
SON DAKİKA: Engin Polat’a yaralama davası! Tutuklanan Dilan Polat ile Engin Polat hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor...

Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 14 şüpheli tutuklanmıştı.

SON DAKİKA: Engin Polat’a yaralama davası! Tutuklanan Dilan Polat ile Engin Polat hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor...

Kara para aklama suçundan tutuklanan Engin Polat'ın, sahibi olduğu güzellik merkezinde Şeyma E. adlı bir kadının yaralanmasına sebep olup avukatı aracılığıyla, "Haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır" savunması yaptığı ortaya çıktı.

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SON DAKİKA: Engin Polat’a yaralama davası! Tutuklanan Dilan Polat ile Engin Polat hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor...

İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki Şeyma E. Dilan Polat Ataşehir Poliklinik Merkezi'ne 8 ay boyunca bölgesel zayıflama için gitti. Rasping adlı yöntemle vücuduna ısı vererek zayıflaması amaçlanan genç kadın, geçen yıl haziran ayında girdiği seans sonrasında hayatının şokunu yaşadı.

SON DAKİKA: Engin Polat’a yaralama davası! Tutuklanan Dilan Polat ile Engin Polat hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor...

Seans bitiminde bacağında kızarıklıklar oluşan Şeyma E., güzellik merkezine durumu bildirip dönüş yapılacağı cevabını alsa da dönüş alamadı. Bir şikayet sitesine ihbar yaptı. İhbar üzerine güzellik merkezi mağdur kadını arayarak ödemiş olduğu bin 500 lirayı iade etti ve bol bol krem sürmesini söyledi. Bunun üzerine hastaneden rapor alan ve vücudunda 1. derece yanık olduğu belirlenen kadın, hem işlemi uygulayan Esmanur Alanyurt'tan hem de merkezin sahibi Engin Polat'tan şikayetçi oldu.

SON DAKİKA: Engin Polat’a yaralama davası! Tutuklanan Dilan Polat ile Engin Polat hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor...

SUÇU MAĞDURA ATTILAR
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İşlemi uygulayan Esmanur Alanyurt, ihmali olmadığını ve şikayetçinin işlemden sonra memnun ayrıldığını belirtti. Engin Polat ise müşterinin alerjik reaksiyon gösterdiğini belirterek suçu genç kadına attı. "Duş almış, kıyafet sürtünmesinden olmuş olabilir" dedi. Suçlamaları kabul etmedi.

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