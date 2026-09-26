SON DAKİKA | Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar’ın araçlarından 934 Milyon TL’lik servet çıktı

ARAÇTAN 16 MİLYON 440 BİN EURO, 700 BİN DOLAR ÇIKTI



Cumartesi gecesi saat 02.00 sıralarında başlatılan operasyonda, paraların saklandığı tespit edilen araçlarda arama yapıldı. Aramalarda; 16 milyon 440 bin euro (919,3 milyon TL) ve 700 bin dolar (34,259 milyon TL) ele geçirildi. Araçlardan toplam 64 bin 700 adet döviz banknotu çıktı.