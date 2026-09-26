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Haberler Galeri Magazin SON DAKİKA | Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar'ın araçlarından 934 Milyon TL'lik servet çıktı
Giriş Tarihi: 26.09.2026 11:47 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 12:08

SON DAKİKA | Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar'ın araçlarından 934 Milyon TL'lik servet çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan yürütülen soruşturmada Sarıyer Maslak'ta tespit edilen araçlarda yapılan aramada 934 milyon TL tutarında dövize el konuldu.

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Semih KARA
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SON DAKİKA | Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar’ın araçlarından 934 Milyon TL’lik servet çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik İstanbul'da yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

SON DAKİKA | Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar’ın araçlarından 934 Milyon TL’lik servet çıktı

Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Tançalan'a ait paraların İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'nde bulunan araçlarda saklandığı tespit edildi.

SON DAKİKA: Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar'ın otoparkından 934 Milyon TL'lik servet çıktı | Video

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SON DAKİKA | Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar’ın araçlarından 934 Milyon TL’lik servet çıktı

ARAÇTAN 16 MİLYON 440 BİN EURO, 700 BİN DOLAR ÇIKTI

Cumartesi gecesi saat 02.00 sıralarında başlatılan operasyonda, paraların saklandığı tespit edilen araçlarda arama yapıldı. Aramalarda; 16 milyon 440 bin euro (919,3 milyon TL) ve 700 bin dolar (34,259 milyon TL) ele geçirildi. Araçlardan toplam 64 bin 700 adet döviz banknotu çıktı.

SON DAKİKA | Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar’ın araçlarından 934 Milyon TL’lik servet çıktı

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, İKİ OTOMOBİLE EL KONULDU

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanırken, suçta kullanıldığı belirlenen 2 otomobil de ele geçirildi.

SON DAKİKA | Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar’ın araçlarından 934 Milyon TL’lik servet çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ele geçirilen milyonlarca euroluk nakit paranın kaynağı, hangi mali hareketlerden elde edildiği ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı araştırılıyor.

SON DAKİKA | Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar’ın araçlarından 934 Milyon TL’lik servet çıktı

VANLI KARA HAYDAR'IN EŞİ FENOMEN ÇAĞLA ÖZ TUTUKLANDI

Taktığı altınlarla gündeme oturan fenomen isim Çağla Öz, eşi Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın ardından tutuklandı.

SON DAKİKA | Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar’ın araçlarından 934 Milyon TL’lik servet çıktı

Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan'ın İstanbul'da gözaltına alınan eşi Çağla Öz, Van'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

SON DAKİKA | Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar’ın araçlarından 934 Milyon TL’lik servet çıktı
SON DAKİKA | Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar’ın araçlarından 934 Milyon TL’lik servet çıktı
SON DAKİKA | Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar’ın araçlarından 934 Milyon TL’lik servet çıktı
SON DAKİKA | Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar’ın araçlarından 934 Milyon TL’lik servet çıktı
SON DAKİKA | Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar’ın araçlarından 934 Milyon TL’lik servet çıktı
SON DAKİKA | Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar’ın araçlarından 934 Milyon TL’lik servet çıktı
SON DAKİKA | Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar’ın araçlarından 934 Milyon TL’lik servet çıktı
#MEHMET FATİH TANÇALAN #SARIYER #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #MASLAK #VAN

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