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Haberler Galeri SON DAKİKA: Sahnede fenalaşan şarkıcı Metin Arolat 52 yaşında hayata veda etti! Sanat camiası Metin Arolat'ın ölüm haberi ile sarsıldı...
Giriş Tarihi: 21.09.2024 06:21 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 07:02

SON DAKİKA: Sahnede fenalaşan şarkıcı Metin Arolat 52 yaşında hayata veda etti! Sanat camiası Metin Arolat'ın ölüm haberi ile sarsıldı...

Ünlü isimler acı haber ile yıkıldı! Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat henüz 52 yaşındayken hayata veda etti. İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan Metin Arolat, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp masajı yapılan şarkıcı Metin Arolat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sevilen sanatçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metin Arolat'ın ölüm haberini alan sanatçı dostları yasa boğuldu. Demet Sağıroğlu, Reyhan Karaca, Gülben Ergen'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler yaşadıkları acıyı sosyal medyadan haykırdı...

SON DAKİKA: Sahnede fenalaşan şarkıcı Metin Arolat 52 yaşında hayata veda etti! Sanat camiası Metin Arolat’ın ölüm haberi ile sarsıldı...

SON DAKİKA: Sanat camiası acı haberle sarsıldı! 90'ların en sevilen şarkılarından "Dert Değil" ile gönülleri fetheden ünlü şarkıcı ve reklam - klip yönetmeni Metin Arolat'tan acı haber geldi...

SON DAKİKA: Sahnede fenalaşan şarkıcı Metin Arolat 52 yaşında hayata veda etti! Sanat camiası Metin Arolat’ın ölüm haberi ile sarsıldı...

Hep gülen yüzü ve samimi, eğlenceli halleri ile tanıdığımız Metine Arolat bu defa sevenlerini hüzne boğdu.

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SON DAKİKA: Sahnede fenalaşan şarkıcı Metin Arolat 52 yaşında hayata veda etti! Sanat camiası Metin Arolat’ın ölüm haberi ile sarsıldı...

İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan Metin Arolat, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp masajı yapılan 52 yaşındaki şarkıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA: Sahnede fenalaşan şarkıcı Metin Arolat 52 yaşında hayata veda etti! Sanat camiası Metin Arolat’ın ölüm haberi ile sarsıldı...

Sevilen sanatçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON DAKİKA: Sahnede fenalaşan şarkıcı Metin Arolat 52 yaşında hayata veda etti! Sanat camiası Metin Arolat’ın ölüm haberi ile sarsıldı...

Ünlü isimler acı haber ile yıkıldı!

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