Giriş Tarihi: 21.09.2024 06:21
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
07:02
SON DAKİKA: Sahnede fenalaşan şarkıcı Metin Arolat 52 yaşında hayata veda etti! Sanat camiası Metin Arolat'ın ölüm haberi ile sarsıldı...
Ünlü isimler acı haber ile yıkıldı! Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat henüz 52 yaşındayken hayata veda etti. İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan Metin Arolat, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp masajı yapılan şarkıcı Metin Arolat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sevilen sanatçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metin Arolat'ın ölüm haberini alan sanatçı dostları yasa boğuldu. Demet Sağıroğlu, Reyhan Karaca, Gülben Ergen'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler yaşadıkları acıyı sosyal medyadan haykırdı...