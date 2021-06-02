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Haberler Galeri Son dakika: Şeyma Subaşı hamile mi? "Doğrusunu ilk benden öğrenin"
Giriş Tarihi: 02.06.2021 08:24 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 08:28

: mi? "Doğrusunu ilk benden öğrenin"

ile evlilik hazırlıkları yapan 'nın olup olmadığı, şu sıralar magazin gündeminin başlıca konusu! Gizemli pozlarla sosyal medyayı sallayan 30 yaşındaki fenomen Şeyma Subaşı, bir açıklama yapmadığı için takipçileri de ikiye bölünmüş durumda! Peki ? yazarı "Doğrusunu yine benden öğrenin" dedi ve Şeyma Subaşı'nın hamile haberlerine son noktayı koydu. İşte Bülent Cankurt'un ile ilgili köşesinden yaptığı açıklaması...

BÜLENT CANKURT
Son dakika: Şeyma Subaşı hamile mi? Doğrusunu ilk benden öğrenin

ile evlilik hazırlıkları yapan 'nın olup olmadığı, şu sıralar magazin gündeminin başlıca konusu!

Son dakika: Şeyma Subaşı hamile mi? Doğrusunu ilk benden öğrenin

Gizemli pozlarla sosyal medyayı sallayan 30 yaşındaki fenomen , bir açıklama yapmadığı için takipçileri de ikiye bölünmüş durumda!

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Son dakika: Şeyma Subaşı hamile mi? Doğrusunu ilk benden öğrenin

Peki mi? yazarı "Doğrusunu yine benden öğrenin" dedi ve Şeyma Subaşı'nın hamile haberlerine son noktayı koydu.

Son dakika: Şeyma Subaşı hamile mi? Doğrusunu ilk benden öğrenin

Doğrusunu yine benden öğrenin…

Son dakika: Şeyma Subaşı hamile mi? Doğrusunu ilk benden öğrenin

diyenler kazandı! Evet, hamile; hem de üç aylık.

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