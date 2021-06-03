Video Yaşam Şeyma Subaşı'ya sevgilisinin evlilik teklifi sosyal medyada olay oldu! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den sürpriz hediye

Şeyma Subaşı'ya sevgilisinin evlilik teklifi sosyal medyada olay oldu! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den sürpriz hediye

Şeyma Subaşı'ya sevgilisinin evlilik teklifi sosyal medyada olay oldu! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den sürpriz hediye
03.06.2021 | 14:47

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Şeyma Subaşı'ya sevgilisinin evlilik teklifi sosyal medyada olay oldu! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den sürpriz hediye 01:05
Şeyma Subaşı'ya sevgilisinin evlilik teklifi sosyal medyada olay oldu! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den sürpriz hediye 03.06.2021 | 14:47
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Hamile olduğu konuşulan Şeyma Subaşı'ya sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin yaptığı sürpriz evlilik teklifi ve yüzük hediyesi sosyal medyada olay oldu! Mısırlı zengin iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin yaptığı evlilik teklifi videosu Instagram sosyal meday hesabından paylaşıldı. İşte Şeyma Subaşı'ya sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin dizleri üzerine çökerek yaptığı evlilik teklifi o romantik anlar...

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