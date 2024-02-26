Giriş Tarihi: 26.02.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
20:23
SON DAKİKA: Tolga Savacı'dan acı haber geldi! Tolga Savacı’nın eşi duyurdu: Yüreğim kanıyor…
SON DAKİKA: 80'li yıllar Yeşilçam filmlerinin beğenilen oyuncularından biri olan Tolga Savacı'dan hayranlarına üzen haber geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata gözleri yumdu. Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen sanatçının vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurdu. Nermin Bezmen, 'yüreğim kanıyor' diyerek eşi Tolga Savacı'nın vefatıyla duyduğu üzüntüyü dile getirdi.