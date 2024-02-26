Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Tolga Savacı'dan acı haber geldi! Tolga Savacı’nın eşi duyurdu: Yüreğim kanıyor…
Giriş Tarihi: 26.02.2024 20:23 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 20:23

SON DAKİKA: Tolga Savacı'dan acı haber geldi! Tolga Savacı’nın eşi duyurdu: Yüreğim kanıyor…

SON DAKİKA: 80'li yıllar Yeşilçam filmlerinin beğenilen oyuncularından biri olan Tolga Savacı'dan hayranlarına üzen haber geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata gözleri yumdu. Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen sanatçının vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurdu. Nermin Bezmen, 'yüreğim kanıyor' diyerek eşi Tolga Savacı'nın vefatıyla duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

SON DAKİKA: Tolga Savacı’dan acı haber geldi! Tolga Savacı’nın eşi duyurdu: Yüreğim kanıyor…

SON DAKİKA: Tolga Savacı'dan hayranlarını üzen haber geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Tolga Savacı’dan acı haber geldi! Tolga Savacı’nın eşi duyurdu: Yüreğim kanıyor…

"YÜREĞİM KANIYOR"

Ünlü oyuncunun vefat haberini Savacı'nın eşi Nermin Bezmen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Tolga Savacı’dan acı haber geldi! Tolga Savacı’nın eşi duyurdu: Yüreğim kanıyor…

"YÜREĞİM KANIYOR"

Bezmen paylaşımında, "Yüreğim kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi.. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna... Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda..." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Tolga Savacı’dan acı haber geldi! Tolga Savacı’nın eşi duyurdu: Yüreğim kanıyor…

TOLGA SAVACI KİMDİR?

Tolga Savacı, 6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ablası eski mankenlerden Sibel Savacı'dır. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi var. Fransız Kolejini bitirdi.

SON DAKİKA: Tolga Savacı’dan acı haber geldi! Tolga Savacı’nın eşi duyurdu: Yüreğim kanıyor…

1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı.

SON DAKİKA