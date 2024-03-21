Giriş Tarihi: 21.03.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
23:32
Son Dakika: Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan’dan acı haber! Bahar Öztan hayatını kaybetti
Son Dakika: Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Bahar Öztan, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu Bahar Öztan daha önce kanseri 3 kez yenmiş ve geçtiğimiz aylarda yeniden kanser tedavisi görmeye başlamıştı. Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' olarak anılan Bahar Öztan'dan bugün korkutan haber geldi. 61 yaşındaki Bahar Öztan bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.