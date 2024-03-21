Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son Dakika: Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan’dan acı haber! Bahar Öztan hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 21.03.2024 23:18 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 23:32

Son Dakika: Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan’dan acı haber! Bahar Öztan hayatını kaybetti

Son Dakika: Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Bahar Öztan, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu Bahar Öztan daha önce kanseri 3 kez yenmiş ve geçtiğimiz aylarda yeniden kanser tedavisi görmeye başlamıştı. Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' olarak anılan Bahar Öztan'dan bugün korkutan haber geldi. 61 yaşındaki Bahar Öztan bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Son Dakika: Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan’dan acı haber! Bahar Öztan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Bahar Öztan'dan acı haber bugün geldi.

Son Dakika: Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan’dan acı haber! Bahar Öztan hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli, oyuncu Bahar Öztan (61), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika: Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan’dan acı haber! Bahar Öztan hayatını kaybetti

"HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Acı haberi Bora Gencer duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gencer, "Biricik dostum dünyalar güzeli Gamzelim Bahar Öztan'ı tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesinde kaybettik. Hepimiz çok üzgünüz. Tüm sanat camiasına ve ailesine sabırlar dilerim. Merhumenin cenazesi Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan’dan acı haber! Bahar Öztan hayatını kaybetti

Geçtiğimiz haftalarda Bahar öztan'ın öldüğüne dair haberler çıkmış, ancak oğlu bu iddiaları yalanlamıştı.

Yeşilçam'ın adından söz ettiren 'Gamzeli Güzel' olarak anılan ünlü oyuncu Bahar Öztan, yaşadığı tüm zorluklara karşı hayata sımsıkı tutunmayı başardı.

Son Dakika: Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan’dan acı haber! Bahar Öztan hayatını kaybetti

Daha önce 3 defa kanseri yenen Bahar Öztan şimdilerde bu savaşı 4. kez yine tüm inancıyla vermeye devam ediyordu.

SON DAKİKA