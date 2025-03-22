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Haberler Galeri Son Dakika: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 22.03.2025 15:20 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 15:32

Son Dakika: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın hayatını kaybetti!

Usta oyuncu Filiz Akın hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Filiz Akın bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Son Dakika: Yeşilçam’ın usta oyuncusu Filiz Akın hayatını kaybetti!

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son Dakika: Yeşilçam’ın usta oyuncusu Filiz Akın hayatını kaybetti!

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; ''Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika: Yeşilçam’ın usta oyuncusu Filiz Akın hayatını kaybetti!

A Haber canlı yayınına bağlanan Hülya Koçyiğit, "Birlikte anımız çok. Ömür boyunca da çok sık bir araya geldik. Birbirimizi kutladık. Hiçbir zaman unutulmayacak hep bizimle birlikte olacak" cümleleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

SON DAKİKA: Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! | Video

Son Dakika: Yeşilçam’ın usta oyuncusu Filiz Akın hayatını kaybetti!

Filiz Akın'ın Ocak ayından itibaren ağırlaşan durumunun ardından Bodrum'dan İstanbul'a nakledilmişti.

Son Dakika: Yeşilçam’ın usta oyuncusu Filiz Akın hayatını kaybetti!

82 yaşında hayata veda eden usta sanatçının ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.