Son Dakika: Yeşilçam’ın usta oyuncusu Filiz Akın hayatını kaybetti!

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; ''Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi. A Haber canlı yayınına bağlanan Hülya Koçyiğit, 'Birlikte anımız çok. Ömür boyunca da çok sık bir araya geldik. Birbirimizi kutladık. Hiçbir zaman unutulmayacak hep bizimle birlikte olacak' cümleleriyle üzüntüsünü dile getirdi. SON DAKİKA: Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! | Video Filiz Akın'ın Ocak ayından itibaren ağırlaşan durumunun ardından Bodrum'dan İstanbul'a nakledilmişti. 82 yaşında hayata veda eden usta sanatçının ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. 2002'de yakalandığını öğrendiği nazofarenks kanserini gördüğü tedavi yardımıyla yenen Filiz Akın, bu süreci ve sonucu, 2005 yılında Hayata Merhaba ismiyle kitaplaştırmıştı. Kanser hastalığı nedeniyle daha önce birçok kez hastaneye kaldırılan ve tedavi gören Akın'ın bu hastalık sonucu ses telleri ve ses tonu ciddi zarar görmüştü.