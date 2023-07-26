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Haberler Galeri Son dakika: Yılmaz Gruda'dan acı haber! Yılmaz Gruda 94 yaşında hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 26.07.2023 00:05 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 00:06

Son dakika: Yılmaz Gruda'dan acı haber! Yılmaz Gruda 94 yaşında hayatını kaybetti!

Son dakika: Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda'dan bugün acı haber geldi. Yılmaz Gruda, 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Son dakika: Yılmaz Gruda’dan acı haber! Yılmaz Gruda 94 yaşında hayatını kaybetti!

Son Dakika: Usta sanatçı, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Son dakika: Yılmaz Gruda’dan acı haber! Yılmaz Gruda 94 yaşında hayatını kaybetti!

Acı haberi menajeri Tümay Özokur duyurdu.

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Son dakika: Yılmaz Gruda’dan acı haber! Yılmaz Gruda 94 yaşında hayatını kaybetti!

Ünlü sanatçı 13 Temmuz'da 94. yaşını kutlamıştı.

Son dakika: Yılmaz Gruda’dan acı haber! Yılmaz Gruda 94 yaşında hayatını kaybetti!
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Son dakika: Yılmaz Gruda’dan acı haber! Yılmaz Gruda 94 yaşında hayatını kaybetti!

YILMAZ GRUDA KİMDİR?

Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Yılmaz Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk serüveni, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında görev yaptı.

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