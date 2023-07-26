Son dakika: Yılmaz Gruda’dan acı haber! Yılmaz Gruda 94 yaşında hayatını kaybetti!

Son Dakika: Usta sanatçı, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Acı haberi menajeri Tümay Özokur duyurdu. Ünlü sanatçı 13 Temmuz'da 94. yaşını kutlamıştı. YILMAZ GRUDA KİMDİR? Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Yılmaz Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk serüveni, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında görev yaptı. Bir dönem sahnelerden uzaklaşarak asıl mesleği olan memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti. Oyuncu Tolga Tiğin ve Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir. Seyirlik tiyatro oyunları da yazıp çeviriler yapan Gruda'nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi açıkça görülür. Kamera önünde de yer alan Yılmaz Gruda, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. YILMAZ GRUDA ÖZEL YAŞAMI Yılmaz Gruda, ilk evliliğini 1957 yılında Tolga Tiğin ile birlikte yaptı. Bu evliliği 1963 yılında boşanma ile sonuçlandı. Gruda, daha sonra Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan Ayşen Gruda ile 1965 yılında dünya evine girdi. Bu evlilik 1976 yılında boşanma ile sonuçlandı. Yılmaz Gruda son evliliğini 1985 yılında Türkan Gruda ile yaptı. Gruda'nın bu evliliğide diğerleri gibi 2014 yılında boşanma ile sonuçlandı.