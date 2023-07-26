Usta oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti | Video 26.07.2023 | 10:42 Usta oyuncu Yılmaz Gruda, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi, sanatçının menajeri Özokur duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Özel Güngören Hastanesi'nde tedavi gören Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda(93) hayatını kaybetti. Acı haberi menajeri Tümay Özokur duyurdu. Özokur, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda, "Şimdi kim bana akrabam diyecek. Sektörün tüm vefasızlıklarını da alıp götürseydin keşke. Seni çok sevdim ve iyi ki tanıdım. Nur içinde uyu akrabam" dedi.



