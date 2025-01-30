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Giriş Tarihi: 30.01.2025 14:44 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:45

Soner Sarıkabadayı 2. kez baba oldu! Büyük mutluluğunu bakın nasıl duyurdu

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı ve eşi Madelein Lopez Camelo, ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Ünlü çift, mutlu haberi sosyal medyada yaptıkları duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Soner Sarıkabadayı 2. kez baba oldu! Büyük mutluluğunu bakın nasıl duyurdu

Sarıkabadayı, eşi ve yeni doğan oğullarıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Canım oğlum Ali Gabriel Sarıkabadayı, ailemize hoş geldin, sefalar getirdin. Allah'ıma şükürler olsun." notunu düştü.

Soner Sarıkabadayı 2. kez baba oldu! Büyük mutluluğunu bakın nasıl duyurdu

Bu paylaşım, sanatçının hayranları ve takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

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Soner Sarıkabadayı 2. kez baba oldu! Büyük mutluluğunu bakın nasıl duyurdu

Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında "Tarifi Zor" adlı şarkısının klibinde tanıştığı Kolombiyalı model ve 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo ile uzun süre birliktelik yaşadıktan sonra 2020 yılında dünyaevine girdi. Çiftin 2021 yılında dünyaya gelen Hasan Matias adında bir oğulları bulunuyor.

Soner Sarıkabadayı 2. kez baba oldu! Büyük mutluluğunu bakın nasıl duyurdu

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada bir video paylaşarak ikinci bebeklerini beklediklerini duyurmuştu.

Soner Sarıkabadayı 2. kez baba oldu! Büyük mutluluğunu bakın nasıl duyurdu

İŞTE O GÖNDERİ!

Sarıkabadayı ve Lopez Camelo, "Annen, baban ve ağabeyin, ailemize katılman için seni bekliyor." notuyla müjdeli haberi paylaşmıştı. Ali Gabriel'in doğumu, çiftin hayranlarını sevince boğarken, ünlü isimlere de tebrik mesajları yağdı.

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