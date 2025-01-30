Soner Sarıkabadayı 2. kez baba oldu! Büyük mutluluğunu bakın nasıl duyurdu

İŞTE O GÖNDERİ!

Sarıkabadayı ve Lopez Camelo, "Annen, baban ve ağabeyin, ailemize katılman için seni bekliyor." notuyla müjdeli haberi paylaşmıştı. Ali Gabriel'in doğumu, çiftin hayranlarını sevince boğarken, ünlü isimlere de tebrik mesajları yağdı.