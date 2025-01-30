Soner Sarıkabadayı 2. kez baba oldu! Büyük mutluluğunu bakın nasıl duyurdu

Sarıkabadayı, eşi ve yeni doğan oğullarıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, 'Canım oğlum Ali Gabriel Sarıkabadayı, ailemize hoş geldin, sefalar getirdin. Allah'ıma şükürler olsun.' notunu düştü. Bu paylaşım, sanatçının hayranları ve takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında 'Tarifi Zor' adlı şarkısının klibinde tanıştığı Kolombiyalı model ve 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo ile uzun süre birliktelik yaşadıktan sonra 2020 yılında dünyaevine girdi. Çiftin 2021 yılında dünyaya gelen Hasan Matias adında bir oğulları bulunuyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada bir video paylaşarak ikinci bebeklerini beklediklerini duyurmuştu. İŞTE O GÖNDERİ! Sarıkabadayı ve Lopez Camelo, 'Annen, baban ve ağabeyin, ailemize katılman için seni bekliyor.' notuyla müjdeli haberi paylaşmıştı. Ali Gabriel'in doğumu, çiftin hayranlarını sevince boğarken, ünlü isimlere de tebrik mesajları yağdı. 'Tarifi Zor' adlı şarkısının klibinde Kolombiyalı Madelein Lopez Camelo ile tanışan Soner Sarıkabadayı Ekim 2020'de evlendi. Magazinden uzakta bir hayat sürdüren ve Hasan Matias adını verdikleri bir oğulları bulunan ünlü çiftten müjdeli haber geçtiğimiz aylarda geldi. İKİNCİ ÇOCUK HEYECANI İkinci çocuklarını bekleyen ünlü çift, şu sıralar tatlı bir heyecan içerisinde… İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ… İkinci çocuklarını kucaklarına almaya sayılı günler kala Soner Sarıkabadayı, imaj değişikliğine gitti ve bıyık bıraktı. 'BIYIK KULLANMAYA KARAR VERDİM' Bir etkinliğe katılan ünlü şarkıcı imaj değişikliğini soran gazetecilere, 'Kendime göre bıyık kullanmaya karar verdim. Özellikle klipten sonra kararlaştırdım Sevenler de var, sevmeyenler de' dedi. Soner Sarıkabadayı ikinci çocukla birlikte imaj tazeledi! İşte yeni imajı! 'Tarifi Zor' adlı şarkısının klibinde Kolombiyalı Madelein Lopez Camelo ile tanışan Soner Sarıkabadayı Ekim 2020'de nikah masasına oturmuştu. Magazinden uzakta bir hayat sürdüren ve Hasan Matias adını verdikleri bir oğulları bulunan ünlü çiftten müjdeli haber gelmişti. Soner Sarıkabadayı ile eşi Madelein Lopez Camelo, sosyal medyada yaptıkları paylaşımda; ikinci kez anne-baba olacaklarını duyurmuştu. Ünlü çiftin paylaştıkları videoda oğulları Hasan Matias'ın elinden tutup yürüdükleri ve daha sonra Soner Sarıkabadayı'nın eşinin karnını öptüğü görüldü. 'BİZİM KÜÇÜK BEBEĞİMİZ' Ünlü sanatçı sevincini, 'Annen, baban ve ağabeyin, ailemize katılman için seni bekliyor. Bizim küçük bebeğimiz' sözleriyle duyurdu.