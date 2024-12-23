Soner Sarıkabadayı ikinci çocukla birlikte imaj tazeledi! İşte yeni imajı!
Kolombiyalı Güzellik Kraliçesi Madelein Lopez Camelo ile evli olan ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. İkinci kez aynı heyecanı yaşayan Soner Sarıkabadayı, ikinci çocuğuyla birlikte imaj değişikliğine gitti. İşte ünlü şarkıcının yepyeni imajı!
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