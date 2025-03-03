Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sosyal medya onlarla sallandı... Safiye Soyman'ın yakışıklı torunları koca adam olmuş!
Giriş Tarihi: 03.03.2025 15:39 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 15:39

Sosyal medya onlarla sallandı... Safiye Soyman'ın yakışıklı torunları koca adam olmuş!

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman, yeni yaşını sevenlerinin yoğun ilgisiyle kutladı. Sevenlerinden birçok doğum günü mesajı alan Soyman, sosyal medya hesabında peş peşe paylaşım yaparak bu özel anları takipçileriyle paylaştı. Güzel şarkıcı, kendisiyle aynı gün doğan torununun da yeni yaşını kutladı. Safiye Soyman'ın torununu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi...

Sosyal medya onlarla sallandı... Safiye Soyman’ın yakışıklı torunları koca adam olmuş!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın yeni yaşını çok konuşulan bir paylaşımla kutlamıştı.

Sosyal medya onlarla sallandı... Safiye Soyman’ın yakışıklı torunları koca adam olmuş!

Sayan, Instagram hesabında yayınladığı hikaye ile adeta sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medya onlarla sallandı... Safiye Soyman’ın yakışıklı torunları koca adam olmuş!

İşte Seda Sayan'ın çok konuşulan o paylaşımı.

Sosyal medya onlarla sallandı... Safiye Soyman’ın yakışıklı torunları koca adam olmuş!

İŞTE O PAYLAŞIM

Daha önce kullandığı filtrelerin aynısını kullanan ünlü şarkıcı, sosyal medyaya yine damga vurdu.

Sosyal medya onlarla sallandı... Safiye Soyman’ın yakışıklı torunları koca adam olmuş!

DAHA ÖNCE YAPTIĞI O FİLTRELİ PAYLAŞIM!

Safiye Soyman filtreli paylaşımın altına, "Genç kızlık" notunu ekledi.

'BU YÜZLERE NE YAPMIŞLAR BÖYLE..."

Bazı takipçiler, 'Bu yüzlere ne yapmışlar böyle…', 'yine de çok güzelsiniz' ve 'harikasınız her yaşınız ayrı güzel' gibi yorumlarda bulundu.

Seda Sayan ve Safiye Soyman fazla filtre kullanınca yine sosyal medyanın diline düştü!