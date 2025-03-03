Giriş Tarihi: 03.03.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
15:39
Sosyal medya onlarla sallandı... Safiye Soyman'ın yakışıklı torunları koca adam olmuş!
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman, yeni yaşını sevenlerinin yoğun ilgisiyle kutladı. Sevenlerinden birçok doğum günü mesajı alan Soyman, sosyal medya hesabında peş peşe paylaşım yaparak bu özel anları takipçileriyle paylaştı. Güzel şarkıcı, kendisiyle aynı gün doğan torununun da yeni yaşını kutladı. Safiye Soyman'ın torununu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi...