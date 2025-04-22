Giriş Tarihi: 22.04.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
06:32
Sosyetenin gözde isminin büyük düşüşü! Timsah derisi çantalardan icra kapısına: Kirasını bile ödeyemiyor...
Bir zamanlar servet içinde yüzen, her hareketleri manşetlere taşınan o sosyetik çift şimdi icra kapısında! Bir dönemin dillere destan aşkı, milyonluk hediyeleri ve şaşaalı yaşamlarıyla gündemden düşmeyen Müge ve Ercan Canmutlu çiftinin hazin sonu, "gerçekten hayat bu kadar mı değişir?" dedirtiyor. Timsah derisi çantalardan kirayı ödeyememeye uzanan bu çarpıcı hikâye, zenginliğin de mutluluğun da garantisi olmadığını gözler önüne seriyor. Detaylar Ömer Karahan'ın Keskin Kalem köşesinde!