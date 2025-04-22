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Haberler Galeri Sosyetenin gözde isminin büyük düşüşü! Timsah derisi çantalardan icra kapısına: Kirasını bile ödeyemiyor...
Giriş Tarihi: 22.04.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 06:32

Sosyetenin gözde isminin büyük düşüşü! Timsah derisi çantalardan icra kapısına: Kirasını bile ödeyemiyor...

Bir zamanlar servet içinde yüzen, her hareketleri manşetlere taşınan o sosyetik çift şimdi icra kapısında! Bir dönemin dillere destan aşkı, milyonluk hediyeleri ve şaşaalı yaşamlarıyla gündemden düşmeyen Müge ve Ercan Canmutlu çiftinin hazin sonu, "gerçekten hayat bu kadar mı değişir?" dedirtiyor. Timsah derisi çantalardan kirayı ödeyememeye uzanan bu çarpıcı hikâye, zenginliğin de mutluluğun da garantisi olmadığını gözler önüne seriyor. Detaylar Ömer Karahan'ın Keskin Kalem köşesinde!

ÖMER KARAHAN
Sosyetenin gözde isminin büyük düşüşü! Timsah derisi çantalardan icra kapısına: Kirasını bile ödeyemiyor...

Bir dönem sosyete dünyası sadece onları konuşuyordu. Her yaptıkları, her aldıkları olaydı… Günlerce gazete manşetlerinde yer alıyorlardı. Bahsettiğim isim Müge-Ercan Canmutlu çifti… 'Türkiye'nin en bonkör kocası' ile 'Türkiye'nin en şanslı kadını' diye lanse ediliyordu örnek çift… 12 yıllık evlilikleri 2015 yılının nisan ayında bitmişti. Ve o günden sonra sosyetedeki şatafatlı hediyeler ve jestler bir nevi tarih oldu.

Sosyetenin gözde isminin büyük düşüşü! Timsah derisi çantalardan icra kapısına: Kirasını bile ödeyemiyor...

Öyle gösterişli bir hayat yaşıyorlardı ki bir dönem birçok erkek, eşine aldığı pahalı hediyelerle dikkat çeken Ercan Canmutlu'ya adeta düşman olmuştu. Ercan Canmutlu, "Eşime çanta da alırım, okul da yaptırırım" diyerek yaptıklarını duyuruyordu. Müge Canmutlu'ya o dönem kocası lüks arabalar, milyonluk timsah derili çantalar, şaşaalı tatiller hediye ediyor ve günlerce konuşuluyorlardı. Doğum günlerinde alınan mücevherler sosyetik kadınların en büyük dedikodu konusuydu.

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Sosyetenin gözde isminin büyük düşüşü! Timsah derisi çantalardan icra kapısına: Kirasını bile ödeyemiyor...

Ancak bu film gibi hayatın sonu maalesef çok kötü bitti. Evlilik bittikten sonra iki eski eş hayatlarında yeni ilişkiler yaşadı ancak aradıkları mutluluğu bir türlü bulamadı. Mutluluğu bulamamak ayrı bir yara iken asıl darbede ekonomik hayatlarında yaşandı. O gösterişli herkesin konuştuğu rüya yaşamdan geriye hiçbir şey kalmadı. Kandilli'de lüks bir villada hayatını idame eden Müge Dümer'in, bugün Beykoz'da oturduğu dairenin kirasını ve aidatları ödeyemediği ortaya çıktı.

Sosyetenin gözde isminin büyük düşüşü! Timsah derisi çantalardan icra kapısına: Kirasını bile ödeyemiyor...

1.5 yıldır evinin kirasını ödeyemeyen Dümer'in ev sahibi icra memurları ile kapıya dayanıp kirasının peşine düşüp evden çıkarmak için uğraşıyor. Nereden nereye… Timsah, piton, vatoz balığı derilerinden yapılmış çantalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Müge Dümer'in birçok kişiden de borç paralar alıp geri ödemediği konuşuluyor. Aynı zamanda Ercan Canmutlu'nun da büyük bir dar boğazda olduğu, onun da tıpkı eski eşi gibi arkadaşlarından aldığı borçları ödeyemediği iddia ediliyor. Pahalı alışverişleri köşe yazılarına konu olan, Türkiye'deki gelir dağılımı ve servet düşmanlığı gibi başlıklarla günlerce tartışmaların odağında olan çift, bugün neredeyse bitik halde... Gerçekten Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın.

Sosyetenin gözde isminin büyük düşüşü! Timsah derisi çantalardan icra kapısına: Kirasını bile ödeyemiyor...

TÜRKİYE'NİN EN İYİ GAZETESİ 40 YAŞINDA

22 Nisan 1985'te yayın hayatına başlayan ve aralıksız olarak okurlarıyla buluşan SABAH, bugün 40'ıncı yaşını kutluyor. Ana akım medyanın amiral gemisi olan SABAH, yıllardır sürdürdüğü tarafsız, ilkeli, korkusuz yayın anlayışı ile farkını ve vizyonunu dün olduğu gibi bugün de ortaya net koyarak yarını dizayn ediyor. Böyle büyük bir ailenin içerisinde olmaktan ötürü mutluluğumu dile getirerek, daha nice yıllara diyorum.