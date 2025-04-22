Sosyetenin gözde isminin büyük düşüşü! Timsah derisi çantalardan icra kapısına: Kirasını bile ödeyemiyor...

Bir dönem sosyete dünyası sadece onları konuşuyordu. Her yaptıkları, her aldıkları olaydı… Günlerce gazete manşetlerinde yer alıyorlardı. Bahsettiğim isim Müge-Ercan Canmutlu çifti… 'Türkiye'nin en bonkör kocası' ile 'Türkiye'nin en şanslı kadını' diye lanse ediliyordu örnek çift… 12 yıllık evlilikleri 2015 yılının nisan ayında bitmişti. Ve o günden sonra sosyetedeki şatafatlı hediyeler ve jestler bir nevi tarih oldu.