Sular durulmuyor! Özcan Deniz'den ailesine zehir gibi sözler: "Beni evlat olarak görmeyip yuvamı yıkmaya çalışanları..."

'ORASI YIKILSA DAHİ ÇADIR KURUP OTURACAĞIM'

Özcan Deniz, durumu savcılığa da anlattığını söyleyerek, 'Deniz Film Ercan Deniz'e ait bir firma. Bu inşaat, benim finanslarımla Ercan Deniz tarafından yapıldı. Sonrasında talep ettiğimde ise verilmedi ve ben kendimi korumak için intifa hakkı aldım. Sonra da mallarımın bana iade edilmesi için dava açtım ve iş çok başka bir yere gitti. Kendisi de beyan etti zaten 'Orası yıkılacak, yıkılsın.' dedi.