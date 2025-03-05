Giriş Tarihi: 05.03.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
15:12
Sular durulmuyor! Özcan Deniz'den ailesine zehir gibi sözler: "Beni evlat olarak görmeyip yuvamı yıkmaya çalışanları..."
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kalp spazmı geçirmiş ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde Bakü konseri sonrası ilk kez kameralar karşısına çıkan Deniz, son olarak 'İmar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlamalarıyla ifade vermeye gitmişti. İfadesinin ardından basına açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ailesine adeta ateş püskürdü.