Survivor Sahra Işık anne olacağını açıklamıştı! Bebeğinin cinsiyetini Paris’ten duyurdu

"BİZİM ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK"

İdris Aybirdi eşi Sahra Işık'la kötü günlerini geride bıraktıklarını söyleyerek "Maalesef zor günler geçirdik. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Ben eşimi seviyorum. Başka da bir sözüm yok" demişti.