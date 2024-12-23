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Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 11:04

Survivor Sahra Işık anne olacağını açıklamıştı! Bebeğinin cinsiyetini Paris’ten duyurdu

Survivor yarışmasıyla tanınan ve adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık, şimdilerde sosyal medyada oldukça popüler. Anne olmaya gün sayan Işık, bebeğinin cinsiyetini, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine duyurdu. Paris'te eşi İdris Aybirdi ile video çeken Sahra Işık Instagram'da kısa sürede gündem oldu. İşte Sahra Işık'ın bebeğinin cinsiyeti…

Survivor Sahra Işık anne olacağını açıklamıştı! Bebeğinin cinsiyetini Paris’ten duyurdu

Voleybolcu Sahra Işık Survivor yarışmasıyla hayatımıza girmiş ve ün kazanmıştı. Karnı burnunda olan Sahra Işık yayınladığı video ile bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Survivor Sahra Işık anne olacağını açıklamıştı! Bebeğinin cinsiyetini Paris’ten duyurdu

2019 yılında aşk yaşadığı iş insanı İdris Aybirdi ile dünyaevine giren Sahra Işık, eşiyle zor zamanlardan geçmişti. Magazin gündemine düşen olayda ünlü çift evliliklerini kurtarmak için çift terapisini başvurmuştu.

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Survivor Sahra Işık anne olacağını açıklamıştı! Bebeğinin cinsiyetini Paris’ten duyurdu

"BİZİM ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK"

İdris Aybirdi eşi Sahra Işık'la kötü günlerini geride bıraktıklarını söyleyerek "Maalesef zor günler geçirdik. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Ben eşimi seviyorum. Başka da bir sözüm yok" demişti.

Survivor Sahra Işık anne olacağını açıklamıştı! Bebeğinin cinsiyetini Paris’ten duyurdu

BEBEĞİNİN CİNSİYETİ…

Anne olmaya gün sayan Sahra Işık eşi İdris Aybirdi ile Paris'ten bir paylaşım yaptı. Çektikleri video ile bebeklerinin cinsiyetini paylaşan Sahra Işık sosyal medyada gündem oldu.

Survivor Sahra Işık anne olacağını açıklamıştı! Bebeğinin cinsiyetini Paris’ten duyurdu

"İKİNCİ AŞKIM YÜKLENİYOR"

Sahra Işık ve eşinin Eyfel Kulesi'nin önünde çektikleri videoda bir erkek bebek beklediklerini açıkladı. Işık yayınladığı karelere "İkinci aşkım yükleniyor" yazdı.

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