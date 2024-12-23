Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
11:04
Survivor Sahra Işık anne olacağını açıklamıştı! Bebeğinin cinsiyetini Paris’ten duyurdu
Survivor yarışmasıyla tanınan ve adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık, şimdilerde sosyal medyada oldukça popüler. Anne olmaya gün sayan Işık, bebeğinin cinsiyetini, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine duyurdu. Paris'te eşi İdris Aybirdi ile video çeken Sahra Işık Instagram'da kısa sürede gündem oldu. İşte Sahra Işık'ın bebeğinin cinsiyeti…