Talihsiz kaza! Keman çalarken dans etmeye çalışan Yıldız Asyalı sahnede böyle fena düştü!

Giriş Tarihi: 06.08.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 10:04

Bir dönem yer aldığı dizilerle adından söz ettiren Yıldız Asyalı artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Eyvah Kızım Büyüdü dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu sonrasında yaptığı çocuk programı ile "Yıldız Abla" olarak anılmıştı. Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı olarak hafızalara kazınan Yıldız Asyalı şimdilerde ekranlardan uzak. Arda Kural ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Yıldız Asyalı, önceki akşam talihsiz bir kaza yaşadı. Sahne aldığı mekanda keman çalarak dans etmek isteyen Yıldız Asyalı, yere kapaklandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşarak kendisini tiye alan Asyalı, "İki şekil yapayım derken monitörü de yedim" dedi.