Yıldız Asyalı’nın zor anları… Keman çalarken birden yere düştü! İşte o anlar | Video

Arda Kural ile yıllar sonra bir araya gelmesiyle uzun süre gündemde kalan oyuncu Yıldız Asyalı sahne aldığı mekanda keman çalarak dans etmek isterken birden yere düştü. O anları sosyal medya hesabından paylaşarak kendisini tiye alan Asyalı, "İki şekil yapayım derken monitörü de yedim" dedi.