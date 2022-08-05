Yıldız Asyalı’nın zor anları… Keman çalarken birden yere düştü! İşte o anlar | Video
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Arda Kural ile yıllar sonra bir araya gelmesiyle uzun süre gündemde kalan oyuncu Yıldız Asyalı sahne aldığı mekanda keman çalarak dans etmek isterken birden yere düştü. O anları sosyal medya hesabından paylaşarak kendisini tiye alan Asyalı, "İki şekil yapayım derken monitörü de yedim" dedi.