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Giriş Tarihi: 27.09.2026 23:21

“Tam da uzmanlık alanınızdan geldi!” Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı zorlayan askerî rütbe sorusu!

ATV'nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de başarılı performanslar heyecanla takip edildi. Yarışmaya katılan yarışmacı, askeri rütbe sorusunda verdiği cevapla herkesi şaşırttı. İşte Milyoner'e damga vuran o anlar!

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Tam da uzmanlık alanınızdan geldi! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı zorlayan askerî rütbe sorusu!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Tam da uzmanlık alanınızdan geldi! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı zorlayan askerî rütbe sorusu!

BAŞARILI PERFORMANSLAR İLGİYLE İZLENDİ

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de başarılı performanslar yer aldı.

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Tam da uzmanlık alanınızdan geldi! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı zorlayan askerî rütbe sorusu!

İLK BARAJ SORULARINI RAHATLIKLA GEÇTİ

Yarışmaya katılan Zeynep Atılgan Yavru isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını rahatlıkla geçti.

Tam da uzmanlık alanınızdan geldi! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı zorlayan askerî rütbe sorusu!

BEŞİNCİ SORUYA KADAR ULAŞTI

Yarışmacı beşinci soruya kadar ulaştı.

"Tam da uzmanlık alanınızdan geldi!" Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı zorlayan askerî rütbe sorusu!

Tam da uzmanlık alanınızdan geldi! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı zorlayan askerî rütbe sorusu!

YARIŞMACININ ZOR ANLARI

Ancak bu soruda yarışmacı gelen soru karşısında zor anlar yaşadı.

Tam da uzmanlık alanınızdan geldi! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı zorlayan askerî rütbe sorusu!

Beşinci soruda yarışmacının karşısına, "Askerlikteki en üst rütbe olan "mareşal", Osmanlı Devleti'nin son, Cumhuriyet'in ilk yıllarında nasıl adlandırılırdı?" sorusu çıktı.

Tam da uzmanlık alanınızdan geldi! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı zorlayan askerî rütbe sorusu!

Yarışmacı, uzun süre düşündü.

Tam da uzmanlık alanınızdan geldi! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı zorlayan askerî rütbe sorusu!

JOKER HAKKINI KULLANDI

Yarışmacı, telefonla joker hakkını kullanmak istedi.

Tam da uzmanlık alanınızdan geldi! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı zorlayan askerî rütbe sorusu!

'UZMANLIK ALANINIZ ASLINDA'

Yarışmacı, babasının asker olduğunu belirterek soruyu babasına danışmak istediğini dile getirdi. Oktay Kaynarca ise 'uzmanlık alanınız aslında' diyerek yarışmacının heyecanını dindirmek istedi.

Tam da uzmanlık alanınızdan geldi! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı zorlayan askerî rütbe sorusu!

Telefondaki yarışmacı, 'A- Miralay' cevabını verdi.

Tam da uzmanlık alanınızdan geldi! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı zorlayan askerî rütbe sorusu!

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Ancak cevabın 'D- Müşir' olduğunu gören yarışmacı büyük üzüntü yaşadı.

Tam da uzmanlık alanınızdan geldi! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı zorlayan askerî rütbe sorusu!

5 BİN TL İLE YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Yarışmacı 5 bin TL alarak yarışmaya veda etti.

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