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Haberler Galeri Tarık Mengüç’ün şarkıcı oğlu Baran Mengüç şov yaptı! Zeynep Bastık ile dansı sosyal medyada gündem oldu!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 14:27

Tarık Mengüç’ün şarkıcı oğlu Baran Mengüç şov yaptı! Zeynep Bastık ile dansı sosyal medyada gündem oldu!

Farklı tarzı ve kendine has şarkıları ile sevilen şarkıcılardan biri. Tarık Mengüç eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç hayranları tarafından sosyal medyada büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Kuştepe doğumlu Tarık Mengüç'ün hayatıyla ilgili birçok şey merak ediliyor. Ailesine olan düşkünlüğüyle de dikkat çeken Tarık Mengüç, kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Baran Mengüç ile sık sık paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Baran Mengüç'ün Zeynep Bastık ile yaptığı son paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Zeynep Bastık'ın Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konseri sonrası arkadaşı Baran Mengüç ile yaptığı dans performansı sosyal medyada beğeni topladı.

Tarık Mengüç’ün şarkıcı oğlu Baran Mengüç şov yaptı! Zeynep Bastık ile dansı sosyal medyada gündem oldu!

Tarık Mengüç, kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Baran Mengüç ile sık sık paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

Tarık Mengüç’ün şarkıcı oğlu Baran Mengüç şov yaptı! Zeynep Bastık ile dansı sosyal medyada gündem oldu!

Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç, sosyal medya gündem oldu.

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Tarık Mengüç’ün şarkıcı oğlu Baran Mengüç şov yaptı! Zeynep Bastık ile dansı sosyal medyada gündem oldu!

Zeynep Bastık'ın Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konseri sonrası arkadaşı Baran Mengüç ile yaptığı dans performansı sosyal medyada beğeni topladı.

Tarık Mengüç’ün şarkıcı oğlu Baran Mengüç şov yaptı! Zeynep Bastık ile dansı sosyal medyada gündem oldu!

Şarkıcı Zeynep Bastık, konser sonrası arkadaşıyla yaptığı dans performansıyla sosyal medyayı salladı.

Tarık Mengüç’ün şarkıcı oğlu Baran Mengüç şov yaptı! Zeynep Bastık ile dansı sosyal medyada gündem oldu!

BARAN MENGÜÇ İLE DANS ETTİ
Zeynep Bastık, Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konseri sonrası parti verdi.

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