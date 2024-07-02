Tarık Mengüç’ün oğlu Baran Mengüç ve Zeynep Bastık’ın dansı olay oldu! Sevgilisi Serkay Tütüncü de oradaydı... | Video

Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç'ün Zeynep Bastık ile yaptığı son paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Zeynep Bastık'ın Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konseri sonrası arkadaşı Baran Mengüç ile yaptığı dans performansı sosyal medyada beğeni topladı.