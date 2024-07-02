Tarık Mengüç’ün oğlu Baran Mengüç ve Zeynep Bastık’ın dansı olay oldu! Sevgilisi Serkay Tütüncü de oradaydı... | Video
Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç'ün Zeynep Bastık ile yaptığı son paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Zeynep Bastık'ın Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konseri sonrası arkadaşı Baran Mengüç ile yaptığı dans performansı sosyal medyada beğeni topladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
00:25
00:27
00:21
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan evleniyor mu? 27.06.2024 | 22:44
02:00
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı sevgilisi Çeşme’de evlendi! 27.06.2024 | 20:45
00:23
00:34
00:57
00:27
Kıvanç Tatlıtuğ'un sörf şovu bu sene de devam etti | Video 25.06.2024 | 09:45
00:22
54:02
00:39
00:19
Hülya Avşar kilosuyla ilgili yapılan yorumlara yanıt! Hülya Avşar: Ters açı! 24.06.2024 | 21:49
00:20
Nurgül Yeşilçay dans ettiği anları paylaştı | Video 24.06.2024 | 10:15
00:36
Oyuncu Müjde Uzman gece böyle denize girdi | Video 24.06.2024 | 10:13
00:36
01:33
01:26
00:11