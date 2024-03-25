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Haberler Galeri Tatlıtuğ ailesi Dubai tatilinde! Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile kumsal pozu kalpleri ısıttı! "Evlat bak bakalım..."
Giriş Tarihi: 25.03.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 12:43

Tatlıtuğ ailesi Dubai tatilinde! Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile kumsal pozu kalpleri ısıttı! "Evlat bak bakalım..."

Yer aldığı Aile dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ Hong Kong'dan sonra şimdi de eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Dubai tatiline çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin tatil pozu sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile yeni karesine yazdığı "Evlat bak bakalım annen ile sana düşen kalbim nerede?" notu kalpleri ısıttı... İşte babalığın çok yakıştırıldığı Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile kumsal pozu...

Tatlıtuğ ailesi Dubai tatilinde! Kıvanç Tatlıtuğ’un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile kumsal pozu kalpleri ısıttı! Evlat bak bakalım...

Aile hayatı ile sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer mutlu evliliklerini oğulları Kurt Efe ile taçlandırmıştı...

Tatlıtuğ ailesi Dubai tatilinde! Kıvanç Tatlıtuğ’un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile kumsal pozu kalpleri ısıttı! Evlat bak bakalım...

Yer aldığı projelerle son dönemde daha da çok ilgi çeken Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle de merak edilen ünlüler arasında yer alıyor.

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Tatlıtuğ ailesi Dubai tatilinde! Kıvanç Tatlıtuğ’un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile kumsal pozu kalpleri ısıttı! Evlat bak bakalım...

Adım adım takip edilen, her yaptığı, her söylediği, her giydiği ilgi odağı olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un son olarak oğlu Kurt Efe ile yeni karesi beğeni topladı.

Tatlıtuğ ailesi Dubai tatilinde! Kıvanç Tatlıtuğ’un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile kumsal pozu kalpleri ısıttı! Evlat bak bakalım...

Yer aldığı Aile dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ Hong Kong'dan sonra şimdi de eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Dubai tatiline çıktı.

Tatlıtuğ ailesi Dubai tatilinde! Kıvanç Tatlıtuğ’un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile kumsal pozu kalpleri ısıttı! Evlat bak bakalım...

Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin tatil pozu sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte babalığın çok yakıştırıldığı Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile kumsal pozu...

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