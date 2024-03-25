Giriş Tarihi: 25.03.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
12:43
Tatlıtuğ ailesi Dubai tatilinde! Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile kumsal pozu kalpleri ısıttı! "Evlat bak bakalım..."
Yer aldığı Aile dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ Hong Kong'dan sonra şimdi de eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Dubai tatiline çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin tatil pozu sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile yeni karesine yazdığı "Evlat bak bakalım annen ile sana düşen kalbim nerede?" notu kalpleri ısıttı... İşte babalığın çok yakıştırıldığı Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile kumsal pozu...