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Haberler Galeri 'Tayyargiller' sosyal medya yorumlarına tahammül edemedi! Özlem Öz ile Tayyar Öz çiftine savcılıktan kötü haber!
Giriş Tarihi: 20.01.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 11:16

'Tayyargiller' sosyal medya yorumlarına tahammül edemedi! Özlem Öz ile Tayyar Öz çiftine savcılıktan kötü haber!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından, lüks yaşamlarıyla dikkat çeken birçok fenomen soruşturmaya dahil olmuştu. Bu isimler arasında Tayyargiller olarak bilinen fenomen çift Tayyar Öz ve Özlem Öz de vardı. Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" başta olmak üzere 5 ayrı suçtan soruşturma yürütülen ve mal varlıklarına el konulan Tayyar ve Özlem Öz çifti, sosyal medyada yapılan yorumlara savaş açtı. Özel hayatlarını paylaştıkları sosyal medyadan gelen yorumlara tahammül edemeyen çiftin başvurusuna savcılıktan dikkat çeken bir karar geldi.

ARZU KAYA
’Tayyargiller’ sosyal medya yorumlarına tahammül edemedi! Özlem Öz ile Tayyar Öz çiftine savcılıktan kötü haber!

Suç örgütü kurma, kara para aklama gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan aralarında Dilan Polat ile 'Şampiyonlar Ligi' olarak adlandırılan bir grup fenomen ve Özlem Öz - Tayyar Öz çiftinin de bulunduğu fenomenlerin mal varlıklarına el konulmuştu.

’Tayyargiller’ sosyal medya yorumlarına tahammül edemedi! Özlem Öz ile Tayyar Öz çiftine savcılıktan kötü haber!

Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" olmak üzere 5 ayrı suçtan soruşturma yürütülen ve mal varlıklarına el konulan Tayyar ve Özlem Öz çifti, haklarında yazılan yorumlara savaş açtı.

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’Tayyargiller’ sosyal medya yorumlarına tahammül edemedi! Özlem Öz ile Tayyar Öz çiftine savcılıktan kötü haber!

ÖZEL HAYATLARINI PAYLAŞIP YORUM YAPANLARI ŞİKAYET ETTİLER
Doktor Tayyar Öz ve sosyal medya fenomeni olan eşi Özlem Öz, sosyal medyada haklarında yapılan yorumların ardından savcılığa başvurdu. Özel hayatlarına dair detayları sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan Öz çifti avukatları aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdi.

’Tayyargiller’ sosyal medya yorumlarına tahammül edemedi! Özlem Öz ile Tayyar Öz çiftine savcılıktan kötü haber!

"ETKİLEŞİM ARTSIN DİYE, REKLAM YAPARCASINA"
Dilekçede Yağmur Ç. adlı bir kişinin sosyal medya hesabından, "Özlem Öz videolarında etkileşim artsın diye bebeklerini ağlatmak için cimcikliyor. Tayyar Öz doktor olmasına rağmen bir sürü zayıflama hapı satıyor. Zayıflama hapları yüzünden ölenler var. Yarın öbür gün bu hapları alanlar ölse de satıcıların umurunda olmayacak. Sırf etkileşim için camilerden, kutsal yerlerden dahi reklam yaparcasına videolar çekip atıyorlar" şeklinde paylaşım yaptığı belirtilerek şikayetçi olunduğu kaydedildi.

’Tayyargiller’ sosyal medya yorumlarına tahammül edemedi! Özlem Öz ile Tayyar Öz çiftine savcılıktan kötü haber!

DELİL VE HAKARET YOK, ELEŞTİRİ VAR KARARI
Savcılık, şikayete konu yorumla ilgili dosyada bir delil olmadığını, dahası iddia edilen yorumların hakaret içermeyip eleştiri niteliğinde olduğunu vurguladı. Hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını belirten savcılık Öz çiftinin şikayeti üzerine "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

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