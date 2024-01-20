Giriş Tarihi: 20.01.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
11:16
'Tayyargiller' sosyal medya yorumlarına tahammül edemedi! Özlem Öz ile Tayyar Öz çiftine savcılıktan kötü haber!
Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından, lüks yaşamlarıyla dikkat çeken birçok fenomen soruşturmaya dahil olmuştu. Bu isimler arasında Tayyargiller olarak bilinen fenomen çift Tayyar Öz ve Özlem Öz de vardı. Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" başta olmak üzere 5 ayrı suçtan soruşturma yürütülen ve mal varlıklarına el konulan Tayyar ve Özlem Öz çifti, sosyal medyada yapılan yorumlara savaş açtı. Özel hayatlarını paylaştıkları sosyal medyadan gelen yorumlara tahammül edemeyen çiftin başvurusuna savcılıktan dikkat çeken bir karar geldi.