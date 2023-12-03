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Haberler Galeri Tiyatronun duayen ismi Can Gürzap'a veda! Melek Baykal gözyaşlarına boğuldu “Bize bu yapılır mı”
Giriş Tarihi: 03.12.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 11:42

Tiyatronun duayen ismi Can Gürzap'a veda! Melek Baykal gözyaşlarına boğuldu “Bize bu yapılır mı”

"Kurtlar Vadisi", "Bir Avuç Deniz", "Aşk Beklemez" ve "Medcezir" gibi yapımlarla tanınan sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap 79 yaşında hayatını kaybetti. Gürzap'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Can Gürzap için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törende Işıl Yücesoy, Nurseli İdiz, Melek Baykal ve Haldun Dormen gibi yakın arkadaşları duygu dolu anlar yaşadı.

Tiyatronun duayen ismi Can Gürzap’a veda! Melek Baykal gözyaşlarına boğuldu “Bize bu yapılır mı”

"Kurtlar Vadisi", "Bir Avuç Deniz", "Aşk Beklemez" ve "Medcezir" gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Can Gürzap, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatronun duayen ismi Can Gürzap’a veda! Melek Baykal gözyaşlarına boğuldu “Bize bu yapılır mı”

Usta oyuncunun ölümü sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

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Tiyatronun duayen ismi Can Gürzap’a veda! Melek Baykal gözyaşlarına boğuldu “Bize bu yapılır mı”

Gürzap için AKM'de tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Taksim Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Gürzap'ın cenazesi ise Kırkpınar Sapanca Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

Tiyatronun duayen ismi Can Gürzap’a veda! Melek Baykal gözyaşlarına boğuldu “Bize bu yapılır mı”

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Gürzap'ın sevenleri ve dostları katıldı.

Tiyatronun duayen ismi Can Gürzap’a veda! Melek Baykal gözyaşlarına boğuldu “Bize bu yapılır mı”

Işıl Yücesoy, Nurseli İdiz, Melek Baykal ve Haldun Dormen gibi yakın arkadaşları duygu dolu anlar yaşadı.

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