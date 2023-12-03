Giriş Tarihi: 03.12.2023 10:29
Güncelleme Tarihi: 03.12.2023
11:42
Tiyatronun duayen ismi Can Gürzap'a veda! Melek Baykal gözyaşlarına boğuldu “Bize bu yapılır mı”
"Kurtlar Vadisi", "Bir Avuç Deniz", "Aşk Beklemez" ve "Medcezir" gibi yapımlarla tanınan sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap 79 yaşında hayatını kaybetti. Gürzap'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Can Gürzap için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törende Işıl Yücesoy, Nurseli İdiz, Melek Baykal ve Haldun Dormen gibi yakın arkadaşları duygu dolu anlar yaşadı.