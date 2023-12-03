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Usta oyuncu Can Gürzap için cenaze töreni düzenlendi | Video

Usta oyuncu Can Gürzap için cenaze töreni düzenlendi | Video

03.12.2023 | 13:05

Hayatını kaybeden sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap için Atatürk Kültür Merkezi’nde cenaze töreni düzenlendi.

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"Kurtlar Vadisi", "Bir Avuç Deniz", "Aşk Beklemez", "Medcezir", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi çok izlenen yapımlarda da rol alan usta oyuncu Can Gürzap bir süredir hastanede kalp hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap, 1 Aralık tarihinde 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncu Gürzap için Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi. Meslek hayatına tiyatroyla başlayan Can Gürzap, tiyatro sahnesinde düzenlenen törenle hayata veda etti. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Oyuncu Atsız Karaduman, Haldun Dormen ve Işıl Yücesoy gibi birçok ünlü isim katıldı. Törende usta oyuncu Can Gürzap'ın hayatını anlatan bir video gösterim yapıldı.

"SAYIN CAN GÜRZAP'I KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ"
Usta oyuncu Can Gürzap'ın cenaze töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çok değerli bir sanatçımızı, üstadımızı maalesef kaybetmiş durumdayız. Son zamanlarda çok değerli sanatçılarımı kaybettik. Bugün de Sayın Can Gürzap'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisinin hem yazarlığı vardı, çok önemli bir tiyatro ve sinema oyuncusuydu. Aynı zamanda seslendirme ustasıydı. Özellikle genç neslin yetişmesinde çok katkısı olan bir sanatçıydı. Maalesef kendisini kaybettik. Bize düşen bundan sonra onun bize bıraktığı emaneti yeni sanatçıların yetiştirilmesi üzerine konsantre olmaktır. Yeni sanatçıların yetişmesinde maksimum seviye de gayret göstermektir. Başta sanat dünyamız, ailesi ve sevenleri olmak üzere hepimizin başı sağ olsun" dedi.

"BEN DE HERKES GİBİ ÇOK ÜZGÜNÜM"
Hayatını kaybeden Can Gürzap'ın cenaze töreninde Haldun Dormen ise, "Ben de herkes gibi çok üzgünüm. Hem çok önemli bir tiyatrocuydu, hem oyuncu, hem yönetmen hem de müthiş bir eğitimciydi. Benimde çok yakın bir dostumdu. Son yıllarda pek görüşemiyorduk ama çok yakın dostumdu. Toprağı bol olsun" ifadelerini kullandı.

"İŞTE O YİĞİT ŞİMDİ BURADA YATIYOR"
Cenaze töreninde konuşan Atsız Karaduman ise, "Can Hoca ile 1974'de tanışmıştık. İngiltere'den döndükten sonra Ankara Devlet Konservatuarı'nda hocalığa başlamıştı. Orada hocam olmuştu. Daha sonra İstanbul'a geldiğinde, ben de geldiğimde hocalığın ötesinde bir arkadaş, dost olduk. Sırdaş olduk. Dert ortağı olduk. O uzun sohbetlerde ilk izlenimimi söyleyeyim, daha lise ve ortaokul yıllarında babası Reşit Gürzap'ın ve arkadaşı Muhsin Ertuğrul'un o Cumhuriyet'in ilk aydınlarının kültür, sanat ile ilgili düşüncelerinden çok etkilenmişti. Bu kendi ifadesidir. Liseyi bitirdikten sonra oyuncu olmak ister. Muhsin ve Reşit Bey "Hadi bakalım doğru Ankara Devlet Konservatuarı'na, okulu bitir ondan sonra ne yapacağına karar verirsin" der. Hocam okulu bitiriyor sonra yurtdışına gidiyor. Eğitimini alıyor ve tekrar Türkiye'ye dönüyor. Tiyatroda hem oyuncu, hem yönetmen olacaksınız o yetmeyecek radyo da oyuncu ve yönetmen olacaksınız o da yetmeyecek televizyonda oyuncu ve yönetmen olacaksınız o da yetmeyecek sinema da oyuncu ve yönetmen olacaksınız o da yetmeyecek oyun yazacaksınız, oyun çevireceksiniz bu her babayiğidin harcı değildir. İşte o yiğit şimdi burada yatıyor. O ilerden kazandığı paraları ne yaptı biliyor musunuz? Onun, bunun fonuna yatırmadı. Bu ülkenin insanlarının kendi ana dillerini doğru düzgün konuşmaları için okul açtı. Binlerce insan yetiştirdi"

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