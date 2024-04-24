‘Yakışıklılığınızın dezavantajını Gupse Özay görüyordur’ sorusuna jet yanıt!
'Deliha' film setinde başlayan aşkları 6 yıl sürdükten sonra 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ile Gupse Özay sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle övgüleri toplayan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı. Bugün bir etkinliğe katılan Barış Arduç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir muhabirin ‘yakışıklılığınızın dezavantajını Gupse Özay görüyordur’ sorusuna Arduç jet yanıt verdi. İşte Barış Arduç’un muhabire verdiği o Gupse Özay yanıtı!
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