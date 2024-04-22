Yalın 20. sanat yılını 40 bin kişiyle kutlayacak

Söz yazarı, besteci ve şarkıcı Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20'nci yıl dönümüne özel 31 Mayıs'ta Beşiktaş Stadyumu'nda dev bir konser verecek. Yalın büyük konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.