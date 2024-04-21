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Video Magazin Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in gurur günü! Karan Özçivit’ten okul töreninde dans şov!
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in gurur günü! Karan Özçivit’ten okul töreninde dans şov!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in gurur günü! Karan Özçivit’ten okul töreninde dans şov!

21.04.2024 | 18:17

'Çalıkuşu' dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında dünyaevine girdi. 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Sosyal medyayı sık kullanan Fahriye Evcen, bugün oğlunun okuldaki töreninden görüntüler paylaştı. Karan Özçivit 23 Nisan’da okulda düzenlenen törendeki dansıyla ilgi çekti. İşte Karan Özçivit’in herkesi kendine hayran bırakan o dansı!

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