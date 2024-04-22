Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi! İşte Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in o görüntüleri!
Bir süredir birlikte olan, geçtiğimiz günlerde Milano'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkileriyle ilgili soruları hep yanıtsız bırakıyordu. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, bugün ilk kez el ele görüntülendi. Bir mekan çıkışı görüntülenen çift, gazetecilerin ısrarlı sorularına cevap vermeyerek araçlarına bindi. İşte Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in ilk kez el ele görüntüleri!
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