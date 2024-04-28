Melis Sezen kıyafetleriyle denize girdi! İşte Melis Sezen’in o anları!

'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu Melis Sezen, bugün yaptığı yeni paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kıyafetleriyle denize giren ünlü oyuncu, bu anlarını kendi kişisel sayfasında paylaşarak takipçilerini şaşırttı. İşte Melis Sezen’in o anları!