Melis Sezen kıyafetleriyle denize girdi! İşte Melis Sezen’in o anları!
'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu Melis Sezen, bugün yaptığı yeni paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kıyafetleriyle denize giren ünlü oyuncu, bu anlarını kendi kişisel sayfasında paylaşarak takipçilerini şaşırttı. İşte Melis Sezen’in o anları!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
Melis Sezen kıyafetleriyle denize girdi! İşte Melis Sezen’in o anları! 28.04.2024 | 18:30
02:23
Dilan Polat mahkemede gözyaşlarına boğuldu | Video 25.04.2024 | 12:22
01:03
01:03
00:16
‘Yakışıklılığınızın dezavantajını Gupse Özay görüyordur’ sorusuna jet yanıt! 24.04.2024 | 22:55
00:46
00:24
02:51
Yalın 20. sanat yılını 40 bin kişiyle kutlayacak 22.04.2024 | 18:18
00:31
02:41
38:35
03:57
00:15
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe’nin doğum gününü kutladı! 15.04.2024 | 22:17
00:18
00:15
00:54
Serenay Sarıkaya GQ Ödülü’nü New York’ta aldı | Video 13.04.2024 | 15:20
00:30
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu 11.04.2024 | 22:37
00:47
00:24
04:40
Nuri Alço yoğun bakımda! "Dualarınızı esirgemeyin" | Video 09.04.2024 | 15:02