İşte Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesi: Müge Anlı Suphiye Orancı'yı arıyor! | Video

Magazin dünyası Yeşilçam'ın usta oyuncusu Metin Akpınar'ın evlilik dışı çocuk haberiyle sarsıldı. 1987 yılında Suphiye Orancı ile Antalya'da evlilik dışı ilişki yaşayan Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ikiz kızlarının olduğu ortaya çıktı. Babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenen Duygu Nebioğlu, kardeşi Sevgi Nebioğlu ile yaşadıklarını anlattı. Akpınar'ın kendilerine sahip çıkmadığını söyleyen Nebioğlu, en son 2010 yılında görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Dayısının itirafı ile gerçek babasını öğrendiğini söyleyen Nebioğlu "Çocukluğum boyunca Metin Akpınar'ın filmleriyle büyüdüm. Kızı olduğumu söylediğimde benzerliğim onu da şaşırttı. Ancak başkalarına babalık yapan adam bize babalık yapmadı" ifadelerini kullandı.