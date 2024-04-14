Video Magazin Hakan Hatipoğlu ailesine kavuştu! Hakan Hatipoğlu ve eşi gözyaşlarına hakim olamadı!
Hakan Hatipoğlu ailesine kavuştu! Hakan Hatipoğlu ve eşi gözyaşlarına hakim olamadı!

Hakan Hatipoğlu ailesine kavuştu! Hakan Hatipoğlu ve eşi gözyaşlarına hakim olamadı!

14.04.2024 | 19:29

Survivor All Star'da yer alan Hakan Hatipoğlu geçtiğimiz gün adaya veda etti. Hakan Hatipoğlu, bugün havalimanına iner inmez ailesiyle bir araya geldi. Hakan Hatipoğlu ve ailesinin kavuşma anları sosyal medyaya damga vurdu. Ailenin havalimanında kavuştuğu anlarda Hatipoğlu, gözyaşlarını tutamadı. İşte Hakan Hatipoğlu ve ailesinin duygusal kavuşma anlar!

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