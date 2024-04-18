Video Yaşam Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı! Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'yı Müge Anlı buldu | Video
Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı! Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'yı Müge Anlı buldu | Video

Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı! Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'yı Müge Anlı buldu | Video

18.04.2024 | 12:53

Oyuncu Metin Akpınar'ın, 1987 yılında aşk yaşadığı Suphiye Orancı'dan Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adında ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Akpınar'ın nüfusuna giren Duygu Nebioğlu, en son 2010 yılında görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Yaşadığı evlilik dışı ilişkilerle Türkiye'nin gündemine yerleşen Orancı'nın Almanya'da yaşadığı ortaya çıktı. Dünkü yayında Müge Anlı'ya bağlanan ve Suphiye Orancı'nın arkadaşı olduğunu söyleyen bir izleyici ise soluğu Orancı'nın evinde aldı. Kapıyı açmayan ve arkadaşına diafondan cevap veren Suphiye Orancı'nın sözleri herkesi şoka uğrattı: Kocam evde! Öte yandan canlı yayına katılan ve Orancı'nın 35 yıl önce arkadaşı olduğunu söyleyen Zeynep isimli izleyicinin sözleri sonrası Duygu Nebioğlu gözyaşlarını tutamadı.

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